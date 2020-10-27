Bakan Selçuk, öğretmenlerin Ağrı’ya ziyaret davetini kırmadı
AĞRI'DAKİ MESLEKTAŞLARIYLA VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE BULUŞAN MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. ZİYA SELÇUK'U MESLEKTAŞLARI AĞRI'YA DAVET ETTİ. MESLEKTAŞLARININ DAVETİ ÜZERİNE MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. ZİYA SELÇUK, MESLEKTAŞLARINI KIRMAYARAK AĞRI'YA GELECEĞİNİN MÜJDESİNİ VERDİ.
Ağrı’daki meslektaşlarıyla video konferans yöntemiyle buluşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u meslektaşları Ağrı’ya davet etti. Bakan Selçuk, meslektaşlarını kırmayarak Ağrı’ya geleceğinin müjdesini verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” kapsamında video konferans yöntemiyle Türkiye’nin her köşesinde görev yapan meslektaşları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bakan Selçuk, Ağrı’daki meslektaşlarıyla video konferans yöntemiyle buluştu. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in konuşmasının ardından meslektaşlarının yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini dinleyen Bakan Selçuk, meslektaşlarının müzik dinletisi, aileleri ve öğrencilerle birlikte sınıflardaki sürprizlerine teşekkür etti. Meslektaşlarının Ağrı’ya daveti üzerine Bakan Selçuk, meslektaşlarını kırmayarak Ağrı’ya geleceğinin müjdesini verdi. Ayrıca bir öğretmenin çocuğuna kendi sınıfında ders verme talebine sessiz kalmayan Bakan Selçuk, öğrenciye sınıfta ders vereceğini söyledi. Öğretmen ve öğrencilerin tanıttığı proje ve çalışmalarını beğenen Bakan Selçuk, meslektaşlarını ve öğrencileri makamına davet etti. Öğretmenler, kendileriyle bir araya geldiğinden dolayı Bakan Selçuk’a teşekkür ettiler. Meslektaşlarının yapacakları tüm çalışmalarda yanlarında olacağını belirten Selçuk, meslektaşlarına başarılar dileyerek video konferansı bitirdi.
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