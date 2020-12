Bakan Selçuk: ”Covid-19’la mücadelede sağladığımız yardım ve desteklerin tutarı 45 milyar liraya ulaştı”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Covid-19’la mücadele kapsamında Sosyal Koruma Kalkanı ile bugüne kadar Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 45 milyar liraya ulaştı” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, çevrim içi olarak düzenlenen 397 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atama törenine katıldı. Türkiye’nin bekası, Türk milletinin varlığı için canlarını kahramanca ortaya koyan bütün şehitleri ve vefat eden gazileri rahmetle ve minnetle yad ederek sözlerine başlayan Bakan Selçuk, ”Hayatta olan gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Siz değerli şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza da şahsım ve milletim adına en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Hepimiz biliyoruz ki şehitlik ve gazilik makamları ulvi birer makam. Tarih boyunca da vatan ve hürriyet aşkıyla, hak ve adalet adına mücadele eden aziz milletimiz bu kutlu davanın hem şahidi hem de sancaktarı oldu. Cennet mertebesine erişen her şehidimiz, gazilik unvanına ulaşan her gazimiz devlet ve millet olarak, bizlerin bu ülkemizin, vatanımızın teminatı olmuştur. Kur’an-ı Kerim yüce kitabımızda da ’Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler fakat siz bilmezsiniz’ buyruluyor. Dolayısıyla biz milletimizin şan ve şerefle yazdığı kahramanlık destanının temelinde işte Kur’an-ı Kerim’de yüce kitabımızda olan bu ayete imanımız var. İnşallah sizlerle beraber de bu davamızı, bu imanımızı gelecek kuşaklara aktaracağız” şeklinde konuştu.

2021 yılının İstiklal Marşı Yılı ilan edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, ”2021 bildiğiniz gibi İstiklal Marşı’mızın 100. yıl dönümü ve orada da ifade edildiği gibi ’Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda’ mısrasında da mukaddesatı korumak için gözünü kırpmadan verilen bir mücadele aşkı var. Dolayısıyla şehit yakınlarımız, gazilerimiz aslında bizlerin bu anlayışımızın da vücut bulmuş hali. Bundan dolayı da biz her daim vatanımızın emaneti olarak görüyoruz şehit yakınlarımızı, gazilerimizi ve gazi yakınlarımızı. Bildiğiniz gibi 2021 İstiklal Marşı yılı olarak da ilan edildi. Dolayısıyla da 2020 yılı biterken böyle de güzel bir müjdemiz oldu. İnşallah sizlerle beraber 2021 yılında da bu İstiklal Marşı Yılı kapsamında güzel programlar düzenleyip, bize milletimize olan, vatanımıza olan sevgimizi idrak etmemize vesile olacak. İnşallah sizlerle beraber şehitlerimizin ve gazilerimizin en önde yürüdüğü bu destanları beraberce anacağız. Bizler de sizlerle daha çok çalışarak aldığımız bu kutlu emaneti gelecek nesillere birlikte taşıyacağız. Biz 83 milyonluk büyük Türkiye ailemizin değerli üyeleriyle şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın, sizlerin her daim yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz” ifadelerini kullandı.

“Covid-19’la mücadele kapsamında bugüne kadar sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 45 milyar liraya ulaştı”

Bakanlığın şehit yakınları, gazi ve gazi ailelerine yönelik çalışmalarına da değinen Bakan Selçuk, ”Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bugüne kadar her daim hiç tereddüt etmeden görevlerimizi yerine getirip, hizmetlerimizi sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Eğitimden istihdama, ulaşımdan sağlığa, konuttan gelir desteğine kadar birçok alanda sağladığımız desteklerimiz ve hizmetlerimiz var. Bugün de inşallah bu atama töreniyle bir hizmetimizi daha sizlere ulaştırmış olacağız. Dolayısıyla tüm bunlar çerçevesinde bugün baktığımız zaman şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun da bir gereği olarak saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Biz 18 yıldır sosyal koruma şemsiyesi altında devrim niteliğindeki iyileştirmeleri hayata geçirdik. Hepiniz bildiğiniz gibi Covid-19’la mücadele döneminde de sosyal koruma kalkanımız ile bireyden aileye, aileden topluma uzanan tüm süreçlerde milletimizin yanında olmaya devam ettik. Bu müdahale kapsamında bakanlık olarak sağladığımız tüm yardımların ve desteklerin toplam tutarı da 45 milyar liraya ulaştı. Yaptığımız bütün hizmetlerde, bütün desteklerde temel hedefimiz, hak temelli ve insan odaklı olması. Hep diyoruz ki insanı yaşatırsak devletimiz de yaşayacak. Vatanımız ülkemiz ilelebet payidar olacak. Dolayısıyla biz bütün hizmetlerimizde sosyal korumaya dair her alanda sadece niceliği değil, niteliği de artırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda daha bütüncül daha sistematik bir yaklaşımla sürdürüyoruz. Şu anda şehit yakınları, gaziler genel müdürlüğü üzerine çalışma genel müdürlerimiz ortak bir çalışma yaparak şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımıza dair bir veri tabanı oluşturma, daha sistemli bir veri tabanı oluşturma çalışmalarımız da devam ediyor. Ve böylelikle sizlere daha iyi hizmet sunacağımıza da inanıyoruz. Sizler de bizler için bu toprağı vatan yapan kahramanlarımızın bizlere emanetisiniz” diye konuştu.

“2002 yılına kadar kamuda istihdamda edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın sayısı 6 bin 315 idi, bu sayıyı neredeyse 6 katına çıkardık”

Çevrim içi olarak yapılan toplantının bir ilk olduğunu ve ilerleyen zamanlarda daha geniş katılımlı olarak yüz yüze yapılacağını umduğunu dile getiren Bakan Selçuk, ”Bakanlık olarak bugün gerçekleştireceğimiz atama ile de ekonomik ve sosyal haklar bakımından önemli bir görevi ifa edeceğiz. 2002 yılına kadar kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın toplam sayısı 6 bin civarındaydı. Hükumetimiz döneminde biz bu rakamı 6 katına çıkardık ve toplam 38 bini aşkın hak sahibinin kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını yaptık. Bugün de inşallah 397 kardeşimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Bugün isterdik ki her zaman olduğu gibi atanacak şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızla beraber olalım. Yanımızda olsunlar fakat maalesef salgın nedeniyle hem mesafeye hem de sağlımızı korumak adına bugün ilk defa sizlerle video konferans yoluyla buluşarak ilk defa çevrim içi bir atama yaptık. Ama bütün atamalarımız ekrana yansıyacak. Daha sonra internet sitesinden de takip edebileceksiniz” dedi.

“397 kardeşimizin ataması ile bugüne kadar kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 44 bin 781’e ulaşmış olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlerde gösterdiği hassasiyetin altını çizen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

“397 kardeşimizin atamasıyla da birlikte bugüne kadar kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 44 bin 781’e ulaşmış olacak Allah’a çok şükürler olsun ki. Böylelikle sizlerle kamu kurumlarımızda beraberce çalışma arkadaşı olmanın da mutluluğunu yaşamış olacağız. Bu rakamlar aslında saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerde gösterdiği hassasiyetin ve önemin de bir ifadesi. Biz şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmet eden, kahraman gazilerimizin varlığıyla iftar eden bir milletiz. İyi ki varsınız diyoruz. Bu nedenle de şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza olan her hizmeti şerefli bir vazife olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki sizler de bugün kamu görevi üstlenerek, çalışma hayatına hayırlı bir başlangıç yapacaksınız. Ve 81 ilimizin bayrağımızın dalgalandığı her yeri, her ilimizi vatan görerek, vatan olduğu bilinciyle bu çalışmalarınızda bizlere de destek olacaksınız. O yüzden de neresi olursa olsun; aynı bilinçle, aynı şuurla, aynı vatan sevdasıyla çalışacağınıza, hizmet edeceğinize ben yürekten inanıyorum. Hep beraber geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye’si için azimle, gayretle çalışacağız. Bu vesileyle atanacağınız kurumlarımızda ve görev yerlerinizde şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Yeni görevlerinizde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bu duygularla sizleri tekrardan saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.”