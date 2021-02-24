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Bakan Selçuk Çorum’da Öğretmenlerle Birlikte Kovid-19 Aşısı Oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çorum’da Öğretmenlerle Birlikte Kovid-19 Aşısı Oldu
Politika 24.02.2021, 13:58 24.02.2021, 14:02
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Bakan Selçuk Çorum’da Öğretmenlerle Birlikte Kovid-19 Aşısı Oldu@ziyaselcuk: Sağlık Bakanlığımıza öğretmen ve okul çalışanlarımızın listesini ilettik. @enabizsistemi ya da @MHRS_182’den sıra durumu konusunda bilgi alabilecekler.— MEB (@tcmeb) February 24, 2021
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