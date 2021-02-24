Bakan Selçuk Çorum’da Öğretmenlerle Birlikte Kovid-19 Aşısı Oldu@ziyaselcuk: Sağlık Bakanlığımıza öğretmen ve okul çalışanlarımızın listesini ilettik. @enabizsistemi ya da @MHRS_182’den sıra durumu konusunda bilgi alabilecekler.



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