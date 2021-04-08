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Bakan Pekcan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Özbekistan’daki temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile bir araya geldi.

Politika 08.04.2021, 10:50
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Bakan Pekcan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Özbekistan’daki temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberindeki STK başkanlarından oluşan heyetle resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi. Bakan Pekcan ziyareti kapsamında, Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile bir araya geldi.

Bakan Pekcan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Halihazırda 2 milyar dolar seviyesindeki ticaretimizi dengeli bir şekilde Cumhurbaşkanlarımızın da işaret ettiği 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
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