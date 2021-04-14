Bakan Pekcan, KKTC Maliye Bakanı Oğuz ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile KKTC’nin ihracatının pekiştirilmesi ve gümrük alanında işbirliğinin önemine değinildi.

Ticaret Bakanı Pekcan, makamında KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u ağırladı. Bakan Pekcan, görüşmede gümrük alanındaki işbirliği kapsamında KKTC’den gelen her türlü talep ve ihtiyaca cevap verdiklerini belirtti. Bakan Pekcan, Kıbrıs ile Türkiye’nin 1 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğuna vurgu yaptı. Kıbrıs’ın ihracatının yaklaşık yüzde 60’ının Türkiye’ye gerçekleştiğine dikkati çeken Pekcan, “Zaten gümrük alanında iş birliğimiz devam ediyor. Biz her türlü talebe ve ihtiyaca cevap veriyoruz gümrük alanındaki iş birliğimiz kapsamında” dedi.

KKTC Maliye Bakanı Oğuz ise pandemi sonucunda daralan piyasalarda büyük açıklar oluştuğuna değinerek, “Üretim sektöründe, tarım ve hayvancılık alanında KKTC’de birikmiş bir süt fazlalığı var. Bu pandemi süresinde ihracatta en önemli kaynak olarak Türkiye’ye hayvansal ürünler de vardı” dedi.

Bakan Oğuz, pandemi süresince turizmin tamamen kapanmasının içeride bir daralmaya yol açtığını söyledi. Oğuz, bu tür ürün fazlalığı meydana gelmesinin Türkiye ve Orta Doğu piyasasındaki ülkeler tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.