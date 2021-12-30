Bakan Pakdemirli’den şehit DSİ personeli için taziye mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör saldırısında şehit olan DSİ personeli için taziye mesajı yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Barış Pınarı Harekat Bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan DSİ personelimiz, çalışma arkadaşımız Cihan Gökkaya’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Bakanlık teşkilatımıza başsağlığı diliyorum” dedi.