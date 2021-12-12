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Bakan Pakdemirli’den merak uyandıran paylaşım
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Nesli tükendi deniliyordu” dedi.
Politika 12.12.2021, 00:18
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Nesli tükendi deniliyordu” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı “Nesli tükendi deniliyordu” paylaşımı büyük merak uyandırdı.