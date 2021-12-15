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Bakan Pakdemirli: “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik yeni bir çağrıya çıkacağının müjdesini de vermek istiyorum.
Bakan Pakdemirli: “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik yeni bir çağrıya çıkacağının müjdesini de vermek istiyorum.
Politika 15.12.2021, 11:06
Bakan Pakdemirli: “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik yeni bir çağrıya çıkacağının müjdesini de vermek istiyorum.