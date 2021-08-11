Bakan Pakdemirli ve Dönmez’den sel ve yangın felaketleriyle ilgili önemli açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 50 yılda meteorolojik olarak yaşanmamış bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu belirterek, "HES barajları sele sebebiyet vermedi, mevcut taşkında tesislerin üstüne çıkan doğalın dışında su akışı oldu" dedi.

29 Temmuz’dan bu yana yangınların devam ettiği Muğla’da, İl Afet Koordinasyon Merkezi olan Marmaris Öğretmen Evi’nde yapılan muhtarlar toplantısının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasına yaşanan sel felaketi ile ilgili "Son 50 yılda böyle meteorolojik olarak yaşanmamış bir felaketle karşı karşıyayız" sözüyle başlayan Bakan Pakdemirli, HES ile alakalı sorun olmadığını dile getirdi. HES barajlarının sele sebebiyet vermediğini, mevcut taşkında tesislerin üstüne çıkan doğalın dışında su akışı olduğunu dile getirdi. Bakan Pakdemirli, sel felaketinin yaşandığı bölgelere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kastamonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Sinop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da Bartın’a hızlı bir şekilde yola çıktıklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli, 53 ilde 288 yangının çıktığını ve çoğunluğunun kontrol altına alındığını ifade ederek, yangının 15. gününde olduğunu ve yangınların tamamen kontrol altına alındığında zamanı sıfırlayacaklarını belirtti. Muğla Köyceğiz, Burdur ve Antalya Manavgat’ta devam eden yangınların kontrol altına alınabilmesi için tüm hava ve kara ekipleri ile çalışıldığını belirten Bakan Pakdemirli, Milas’ta çıkan makilik alandaki yangın ile ilgili "Kanser gibi bir yanma biçimi, orman mühendislerinin ancak okulda kitaplarda görebileceği bir yangın türü. Havadan 50 bin tondan fazla su atıldı, yangının kalbine girerek kontrol altına alındı." diye konuştu. Bakan Pakdemirli, Köyceğiz yangını ile ilgili ise karayolu ile müdahalenin mümkün olmadığı alanlara havadan savaş verildiğini, yanan bölgenin çok sarp ve çukur gibi bir yer olmasının çalışmaları zorladığını dile getirdi. Bakan Pakdemirli orman yangınlarının yol açtığı hasarların tespitlerini yaptıklarını, Antalya’ya 11 milyon, Muğla’ya 5 milyon 778 bin liralık ödemelerin bugün başladığını, ayrıca TARSİM kapsamında tespit ve ödemelerinde yapılacağını dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çıkan orman yangınlarının başladığı andan itibaren alınan tedbirler eşliğinde en az hasarla atlattıklarını belirtirken, Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin bakımlarının tamamlanarak ünite ünite hizmete açıldığını ve açılmaya devam ettiğini, Yatağan Termik Santrali’nin tehlike arz etmediğini söyledi. Bakan Dönmez, sel bölgesinde tehlike durumuna göre elektrik kesintilerinin yaşanacağını, HES yetkilileri ile görüştüklerini, regülatörün üstüne suyun aştığını ancak olumsuz bir durum olmadığını belirtti.