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Bakan Pakdemirli : “Türkiye’nin gıda stokları yeterli”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye’nin gıda stokları yeterli. Türkiye’de kimse gereksiz yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın. Geçen hafta içerisinde şekerle ilgili sanki bir arz problemi varmış gibi bir konu oluşturulmaya çalışıldı. Bugün itibariyle tüm şeker fabrikaları arzına devam etti. Sektörümüzde arz fazlası var. Hatta fazla olan arzın önemli bir kısmı da ihraç ediliyor” dedi.

Politika 19.11.2021, 17:01
Bakan Pakdemirli : “Türkiye’nin gıda stokları yeterli”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye’nin gıda stokları yeterli. Türkiye’de kimse gereksiz yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın. Geçen hafta içerisinde şekerle ilgili sanki bir arz problemi varmış gibi bir konu oluşturulmaya çalışıldı. Bugün itibariyle tüm şeker fabrikaları arzına devam etti. Sektörümüzde arz fazlası var. Hatta fazla olan arzın önemli bir kısmı da ihraç ediliyor” dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Osmaniye’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Osmaniye Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Pakdemirli son olarak sektör toplantınsa katıldı. Toplantıda Türkiye’nin gıda stoklarının yeterli olduğuna değinen Pakdemirli, kimsenin gereksiz yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin gıda stoklarının yeterli olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye’nin gıda stokları yeterli. Yani Türkiye’de kimse gereksiz yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın. Geçen hafta içerisinde şekerle ilgili sanki bir arz problemi varmış gibi bir konu oluşturulmaya çalışıldı. Bugün itibariyle tüm şeker fabrikaları arzına devam etti. Sektörümüzde arz fazlası var. Hatta fazla olan arzın önemli bir kısmı da ihraç ediliyor. Pandeminin başından beri Türkiye güçlü üretim altyapısı gıda sanayi ve perakende sektörleriyle beraber hiçbir problem yaşamadı. Bundan sonrada inşallah tüketicimize hiçbir problem yaşatmıyor olacağız. Elbette gıda fiyatlarıyla ilgili ciddi bir artış var. Bu artışın ana sebeplerinden bir tanesi yurt dışı fiyatlarında çok ciddi bir tırmanış var. Birkaç misline çıkan fiyatlar var. Tüm dünyadaki gelişmiş ülkelerde dahil olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış tüm dünyanın ana gündemine oturmuş durumdadır” diye konuştu.

“Yem fiyatlarında da çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız”

Artan yem fiyatlarını da dikkat çeken Bakan Pakdemirli, “Yem fiyatlarında da çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Bunu bir nebzede olsun özellikle besicimizi koruyabilmek amacıyla da Toprak Mahsulleri Ofisi olarak yem ham madde satışlarını temmuz ayında başladık. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı sektörlerine uygun fiyatlı yem ham maddesi teminine başladık. Bunları yem sanayine uygun fiyatlı veriyoruz. Buğday, mısır ve arpa bu üç ürünü hem sanayiye hem de besiciye tedarik ediyoruz. Şuana kadar 3 milyon 7 ton hububatı arz ettik. Maliyetlerde de en 2-3 milyarlık bir maliyetin önüne geçtik” ifadelerini kullandı.

“Türk filmlerindeki fakir ama gururlu bir genç gibiydik”

Türkiye’nin artık her alanda dünyanın birincisine imza atan ülke olduğunu değinen Bakan Bekir Pakdemirli, “2021 DSİ bütçemiz 18 milyardı. 2022 bütçemiz 25 milyar lira. Bunu haricinde bir miktarda bütçe dışı kalemlerle yatırım yapma çalışması içine gidiyoruz. Geçen hafta Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nı açtık. Türkiye’nin incisi dünyanın da birincisidir. Dolgu hacmi açısından dünyanın birincisidir. Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye artık her alanda her şeyin birincisine imza atan bir ülkedir. Eskiden İngiltere gelir 8 tane gol atar giderdi. Biz o zamanda gururlu bir ülkeydik ama Türk filmlerindeki fakir ama gururlu bir genç gibiydik. Rahat rahat golleri atıp gidiyorlardı. Türkiye artık 80’lerden itibaren özellikle son 20 sene de her konuda iddialı ve her konuda işin en yenisine en büyüğüne imza atan bir ülke oldu. Barajın en büyüğünün açılışını yaptık. Hava alanlarının, köprülerin, alt geçitlerin, üstgeçitlerin en büyükleri bizde. Gerçekten Türkiye çok büyük bir bayındırlık devriminin altından kalktı” şeklinde konuştu.

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