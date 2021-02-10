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Bakan Pakdemirli: "Tarımda destekler yüzde 65 arttırıldı"

AK Parti 7. Olağan Balıkesir kongresi yapıldı. Kongrede konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tarımsal desteklerin yüzde 65 artırdıklarını söyledi. Pakdemirli ayrıca Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan protestolara da değinerek, "Fikir hürriyeti son derece önemli. Millet iradesinin tecelli adresi sokaklar değildir" dedi.

Politika 10.02.2021, 16:25
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Bakan Pakdemirli: "Tarımda destekler yüzde 65 arttırıldı"

AK Parti 7. Olağan Balıkesir kongresi yapıldı. Kongrede konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tarımsal desteklerin yüzde 65 artırdıklarını söyledi. Pakdemirli ayrıca Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan protestolara da değinerek, "Fikir hürriyeti son derece önemli. Millet iradesinin tecelli adresi sokaklar değildir" dedi.

AK Parti Balıkesir İl Teşkilatının 7.olağan kongresi bugün yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kongrede konuşan Bakan Pakdemirli, tarımsal destekler ve Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan sorunlara değindi. 18 yılda Balıkesir’e 14,3 milyar lira destek verdiklerini söyleyen Pakdemirli, "Bugün şundan gurur duyabilirsiniz. Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine arkadaşı, yol arkadaşı olarak tarımla ilgili Türkiye’de büyük bir mesele bırakmadık. 18 yılda Balıkesirimize 14,3 milyar lira destek verdik. Kırsal kalkınma kapsamında da 300 milyona yakın hibe ve tabi ki hepiniz biliyorsunuz. Zeytinle ilgili Cumhuriyet tarihinde ilk desteği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdir ve tensipleriyle zeytinde dane desteğine ilk defa biz destek vermeye başladık. Yine son 3 yılda tarım orman alanının dışında, orman alanında 70 milyona yakın fidan diktik, 20 milyon lira ORKÖY desteği verdik, 570 milyon lira da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde su yatırımı yaptık. 5 baraj, 12 gölet ve 7 sulama tesisi ve 6 taşkın koruma tesisi bitirdik" şeklinde konuştu.

Laftan çok icraat yaptıklarını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Pandemi başladığında aklıma ilk gelen sorulardan biri şu olmuştu; Eğer Türkiye’nin başında AK Parti dışında herhangi başka bir iktidar olsaydı, halimiz nice olurdu? Muhtemelen her şeyi ellerine, yüzlerine ve gözlerine bulaştırırlardı. Başka bir parti iktidar olsaydı, Karabağ’da Azerbaycan’ın yanında durabilecek miydik? Veya Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Karadeniz’de haklarımıza sahip çıkabilecek miydik? Suriye ve Irak’ta güvenliğimiz ne olacaktı? PKK ve terörle mücadelede hangi seviyede olacaktık? Bakın pandemi riski, kuraklık riski ve bunun dışında Türkiye’nin bölgesel risklerinin hepsinde güçlü bir lider, Recep Tayyip Erdoğan’ın temsili ile biz bu işlerin hepsinin altından kalkabildik. Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta bugün dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik? Veya eğitimde halimiz nice olurdu? Pandemide gıda ile ilgili problem yaşanmamasını hangi partiye sağlayabilirdi? Cevap, hiçbiri. Bu soruların cevabı da AK Parti’nin önemini ortaya çıkarıyor, sizlerin, teşkilatlarımızın önemi ortaya çıkarıyor" dedi.

Türkiye’de yaşanan tüm risklere rağmen 2020’nin ilk 3 çeyreğinde tarım orman sektörünün yüzde 5,3 büyüğüne dikkat çeken Pakdemirli, "2020’de sektör ihracatımız yüzde 5 arttı, 5,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Avrupa Birliği ve ABD’deki market manzaralarını yaşamadık, yani rafları boşalmadı. Biz de üretim rekorlarını kırdık. Bunları niye anlatıyorum? O diğerlerinin, muhalefetin söylediği gibi değil durum. Allah’a şükür, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu ülkede her alanda olduğu gibi tarım ve orman alanında da başarılı çalışmalar her türlü zorluğa rağmen yapılıyor ve devam ettiriliyor" dedi.

"Millet iradesinin tecelli adresi sokaklar değildir"

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara da değinen Pakdemirli, fikir hürriyetinin son derece önemli olduğuna da dikkat çekti. Pakdemirli, "Boğaziçi’ndeki kardeşlerimize ben de buradan birkaç kelime söylemek istiyorum. Bana göre, millet iradesinin tecelli adresi sokaklar değildir. Elbette herkesin bir yerde toplanma, konuşma, protesto yapma hakkı vardır ama hamam böceği terör örgütleri bu işin içine girdiği zaman, aklıselim her vatandaşımız, mücevherimiz olan, hazinemiz olan gençlerimiz, kendini bu işlerin içerisinden çekmelidir. Gençlerimizin adresi siyasi partilerdir. Gençlerimiz beğendiği partiye gidebilirler, AK Parti’ye gelebilirler, buraya davet ediyoruz ama gönüllerinde hangi parti varsa oraya gidip bu partinin içerisinde projelerini, kendileri ile ilgili, Türkiye ile ilgili iddialarını ortaya koyup, bunları halka vatandaşa anlatarak, iktidar yolu bu ülkede açık. Bu ülkede 100 yıldır bu yol açık, her vatandaşa açık. Ben gençlerimize, yüreğinde Türkiye ateşi yanan gençlerimize mutlaka ve mutlaka partilerde yer almalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
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