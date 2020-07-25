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Bakan Pakdemirli: “Süt sektöründe hedefimiz dünya markası olmak”

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ, “MALKARA’NIN SÜT SEKTÖRÜNDE O KADAR BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VE ORİJİNALLİĞİ VAR Kİ; MALKARA’DAKİ HEDEFİMİZ, ARTIK DÜNYA MARKASI OLMAK” DEDİ.

Politika 25.07.2020, 20:56
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Bakan Pakdemirli: “Süt sektöründe hedefimiz dünya markası olmak”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Malkara’nın süt sektöründe o kadar büyük bir potansiyeli ve orijinalliği var ki; Malkara’daki hedefimiz, artık dünya markası olmak” dedi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müjdeli haberler verdi. Bakan Pakdemirli, “Ganos’uyla, Istranca’sıyla, zengin florasıyla yedi iklimi yaşayan ve yaşatan, süt diyarı, geleneksel gıdanın cenneti Malkara’da; sizlerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün Malkara’ya İstanbul’dan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Ayrıca dün Ayasofya Camimizin aslına rücu ettiği tarihi bir gündü. Bu vesileyle sizlere İstanbul’umuzun da selamlarını iletmiş olayım. Bu gururu ve mutluluğu bize yaşatan Cenab-ı Allah’a sonsuz hamdü sena olsun. Ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

“18 yılda Malkara’ya 675 milyon Lira yatırım yaptık ve tarımsal destek verdik”

Malkara’da “Anlık Süt Kayıt Sistemi Protokolünün” imzası için bir arada bulunduklarını belirten Bakan Pakdemirli, “Sizler de biliyorsunuz ki Tekirdağ ve ilçeleri, Bakanlığımız için çok özel. Zira Tekirdağ; Türkiye tarımına, hayvancılığına, gıda sektörüne omuz veren iddialı bir şehir. 18 yıldır biz destekledik, hamdolsun Malkara hiç durmadan üretti. ‘Dünyayı doyuran güçlü ülke: Türkiye’ hedefiyle yola çıktığımız son 18 yılda; Malkara’ya 675 milyon Lira yatırım yaptık ve tarımsal destek verdik. Genç çiftçi projesi kapsamında 118 projeyi, 3,54 milyon Lira ile destekledik. Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında 20 projeye, 6,35 milyon lira hibe desteği sağladık. Süt desteği kapsamında üreticilerimize, 62,5 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Vermiş olduğumuz destekler ve sizlerin gayretleri ile Malkara, tarımsal hasılasını 5,2 kat artışla, 653 milyon liraya çıkardı” dedi.

“14 hektar arazide çalışma yaparak 26 bin 500 fidanı toprakla buluşturacağız”

Ankara’dan Malkara’ya eli boş gelmedik, güzel haberlerle, müjdelerle geldik” diyen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

“İnşallah bu yıl, Malkara’da, 14 hektar arazide çalışma yaparak, 26 bin 500 fidanı toprakla buluşturacağız. Orman köylerinde yaşayan 18 aileye, 598 bin 500 lira ORKÖY kredi ve hibe desteği vereceğiz. 3 aileye 100 bin lira kredi desteği ödemesi gerçekleştirdik. İnşallah yılsonuna kadar tamamını hesaplarına yatırmış olacağız. Sosyal ağaçlandırma çalışmaları kapsamında toplam bin 800 fidan dikeceğiz. Ağaçlandırma çalışmaları ile 30 kişiye istihdam sağlayacağız. Bu arada; Malkara’da hububat, süt ve halk elinde ıslah projesi kapsamında bin 379 çiftçimizin, yaklaşık 4 milyon 760 bin lira tutarındaki destekleme ödemesini, dün itibariyle hesaplarına yatırdık. Hayırlı, uğurlu olsun. Yine konuşmamın başında belirttiğim gibi bugün süt diyarı Malkara’da, ‘Anlık Süt Kayıt Sistemi Protokolü’ için de bir aradayız. Bakanlığımız ve Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği arasında yapılacak olan bu bilgi paylaşımı protokolü kapsamında; Malkara ilçemizi pilot ilçe olarak seçtik. Bu protokolle üretilen çiğ sütün miktarı, yağ, protein, PH değerleri, sisteme kayıtlı üreticilerin makine ve ekipman, elektrik, su tüketim bilgileri anlık olarak müstahsil kesildiği anda Bakanlık Süt Kayıt Sistemine aktarılabilecektir. Hayırlı, uğurlu olsun.

Bu arada, Malkara’nın süt ve süt ürünleri için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Malum, Malkara’da üretilen süt ürünleri ulusal çapta tanınıyor. Ancak Malkara’nın süt sektöründe o kadar büyük bir potansiyeli ve orijinalliği var ki; Malkara’daki hedefimiz, artık dünya markası olmak. Bu anlamda bizden ne isterseniz, bütün imkanlarımızla yanınızdayız. Siz yeter ki üretin, planlı üretin, sürdürülebilir üretin, katma değer üretin. Biz yanınızdayız.”

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