Bakan Pakdemirli merak uyandıran paylaşımlarının detaylarını yarın açıklayacak

Merak uyandıran paylaşımlarına devam eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tüm detaylar yarın saat 10.00’da” dedi.

Merak uyandıran paylaşımlarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda, ”Yaşadığına dair kanıtlar elimizde. Büyük bir titizlikle onu koruyor ve tüm coğrafyamıza yaymak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm detaylar yarın saat 10.00’da” ifadelerini kullandı.