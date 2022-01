Bakan Pakdemirli: “Kılıçdaroğlu dönsün kendine baksın, kendisi bizatihi Kandil’in sözcüsüdür”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Biz, teröriste terörist diyemeyenlerle yol yürümeyeceğiz. Bahçeli’ye ‘sarayın sözcüsü’ diyen Kılıçdaroğlu, dönsün kendine baksın, kendisi bizatihi Kandil’in sözcüsüdür. Bizim şehit analarına, babalarına, eşlerine, çocuklarına sözümüz var teröre geçit vermeyeceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Manisa’nın Demirci ilçesinde yapımı tamamlanan Güveli ve Kuzuköy barajlarının açılış programına katıldı. Bakan Pakdemirli yaptığı konuşmada, yapılan yatırımlarla gurur duyduklarını belirterek, “Vatandaşlarımız için inşa ettiğimiz, hizmete aldığımız her bir tesis bizleri gururlandırıyor. Baraj ve göletlerimiz, tarımsal üretimimiz için adeta bir sigorta vazifesi görüyor. Sadece sulama suyu değil, içme suyundan hidroelektrik enerjiye kadar insanımıza ve toprağımıza hizmet sunuyoruz. Kontrolsüz suyun zararlarına karşı, taşkın koruma tesislerimiz ile can ve mal güvenliğini güvence altına alıyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 19 yılda, su alanında günümüz rakamlarıyla; toplam 284 milyar liralık yatırım yaparak, 9 bin 189 tesisi hizmete açtık. Son 3,5 yılda ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin getirdiği avantajlarla hızımızı kat be kat artırdık. 60 milyar Liralık yatırımla, bin 500 tesisi tamamladık. Tam 126 barajı hizmete açtık. 2023’e kadar 150’ye ulaştırmayı hedeflediğimiz yer altı barajlarımızın, 50’sini bitirdik. İşte bu sulama yatırımları sayesinde, bitkisel üretimimiz 2020’de 126 milyon ton gibi rekor bir seviyeye ulaşırken, 2021’de ise üretimin kuraklıktan en az seviyede etkilenmesini sağladık” dedi.

Şanlıurfa şehitlerine rahmet ailelerine başsağlığı dileyen Bakan Pakdemirli, “Malum; 3 gün önce Şanlıurfa’da şehitlerimiz vardı: Enes Koç, Ertuğrul Ulupınar, Murat Alyakut’a Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Cenazede Murat şehidimizin eşi; ‘Ben seni yüreğime sığdıramadım, seni kefenlere sığdırmışlar’ dedi. Derinden etkilendim. Bu milletin anaları, gelinleri çok ağladı, çok ağıt yaktı. Bu acıları da unutmadık, yaşatanları da. Hepsinin hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Dicle’nin kuzularını, çakallara kaptırmak niyetinde değiliz. Gençlerimize uzanan elleri kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Biz, teröriste terörist diyemeyenlerle yol yürümeyeceğiz. Bahçeli’ye ‘sarayın sözcüsü’ diyen Kılıçdaroğlu, dönsün kendine baksın, kendisi bizatihi Kandil’in sözcüsüdür. Bizim şehit analarına, babalarına, eşlerine, çocuklarına sözümüz var teröre geçit vermeyeceğiz” dedi.

“PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel. Biliyorsunuz, mecliste PKK’lılarla fotoğraf çekinen bir milletvekili var. Dün duygusal açıklamalar yapmış. Ben de diyorum ki, keşke o fotoları çekinirken sen de şehit nişanlılarını düşünseydin. Keşke o pozları verirken sen de şehit sözlülerini, şehit eşlerini de düşünseydin. Keşke poz verdiğin o silahlarla, kaç gencimizi şehit ettiler, onu düşünseydin. Bunlar, kuzu postuna bürünmeyi bıraksınlar, bunun başka açıklaması yok. HDP, sırtını PKK’ya dayamış. Zillet İttifakı, sırtını HDP’ye dayamış. O kadar fotoğraf var ortada, hangisinden ses çıktı. Susuyorlar. Sükut, ikrardandır. Susarak, onaylıyorlar! Susmak bir tercihtir. Yani safımız da tercihimiz de belli diyorlar. Yeter ki Erdoğan gitsin; biz PKK İle ihanet ilişkisine de gireriz, gönül ilişkisine de diyorlar. İhanet ilişkisi-gönül ilişkisi hiç fark etmez; yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez. Diğer taraftan, CHP’nin dini değerlerle kavgası bitmiyor. Çünkü bunlar ikiyüzlü ve samimiyetsiz. Sözde dün başörtülülerle helalleşiyorlardı, bugün sövüyorlar. Yani yalancının mumu, yatsıya da kalmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyordu, ‘başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız, aynı sorunların yaşanmaması için gelecek vizyonu belirlemeliyiz’ Kemal Kılıçdaroğlu hızını alamadı; katıldığı televizyon programında ne dedi ‘En çok kiminle helalleşmek istiyorsunuz?’ sorusuna ‘En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum. Hata yaptık’ dedi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.”

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise, DSİ tarafından yapılan yatırımlarla birlikte Manisa’da sulu tarımın da artacağını belirterek, “Manisa, alan olarak yüzde 48’ini sulu tarım olarak yapıyor. İnşallah bu yatırımlar ve bunların da tamamlanmasıyla tarım alanlarının yarısından fazlası sulu tarıma geçecek” dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da, 19 yıllık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yıldız, “Son 19 yılda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2.7 milyar yatırım yapılarak 165 adet tesis hizmete alınmıştır. Bu tesislerin 1 tanesi içme suyu tesisi 27’si baraj, 11’i gölet, 8’i yer altı depolaması 43 adeti sulama tesisi, 75’i ise taşkın koruma tesisi olup. Bu tesislerle 2 milyon 80 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek 38 bin kişiye içme ve kullanma suyu temin edildi. Baraj depolama kapasitesi 520 milyon metreküpe, gölet depolaması 11 milyon 550 bin metreküpe, yeraltı depolama kapasitesi ise 1 milyon 600 bin metreküp hacmine ulaşmıştır. Bu dönemde toplam 218 bin 720 dekar arazi sulamaya açılmış, yıllık 422 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. 75 yerleşim yeri ve 76 bin 220 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur” dedi.

Türkiye’nin gelişimini sürdüreceğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da, “Yolumuzda birçok tuzaklar var ama liderimiz Tayyip beyin, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu tuzakları bugüne kadar nasıl alt ettiysek bundan sonra da alt edeceğiz. Ülkemize kem gözlerle bakanların oyunlarını bozacağız. Çünkü Türkiye büyük ve güzel bir ülke ama her zaman da ne yazık ki düşmanı bol bir ülke. Hani derler ya ‘Yol üstünde bağı olanla, yâri güzel olanın başı dertten kurtulmaz’ evet Türkiye yol üstünde bir bağ, güzel bir yar. Bin yıldan beri bu topraklarda yaşıyoruz. Allah ömür verirse kıyamete kadar daha yaşamaya devam edeceğiz. Mazlumların sığındığı ocak olacağız” ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgınının gıdaya olan önemi gösterdiğini belirten AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, “Pandemi dönemi bize bir kez daha gösterdi ki dünyada biz yaşayan insanlar için en kıymetli olan şey gıdanın sürekliliği ve sağlanması. Artan dünya nüfusu tarımın, yetiştirmenin, gıdanın önemini her geçen gün daha da arttırmakta. Bizler çok bereketli topraklarda gerçekten de şanslı bir millet olarak yaşamaktayız. Bunun kıymetini bilmenin yanı sıra AK Parti hükümetleri olarak, Cumhur İttifakı olarak bu kıymetli toprakların değerini bilmekte ve her alanda yatırımlarını arttırıp vatandaşlarımızı da refaha kavuşturmaktayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile barajların açılışı yapıldı.

Manisa’nın Demirci ilçesinde yapımı tamamlanan Güveli Barajı, temelden yüksekliği 31 metre olarak inşa edilirken 690 bin metreküp depolama kapasitesine sahip. 1000 dekar araziyi borulu-basınçlı sistem ile sulayacak Güveli Barajı bölge çiftçisine önemli bir gelir sağlayacak.

Ayrıca açılışı yapılan ve temelden yüksekliği 39 metre olan Kuzuköy Barajı’nın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. Kuzuköy Barajı ve Sulaması Projesi ile de bölge çiftçisi önemli bir kazanç sağlamış olacak.