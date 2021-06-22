Bakan Pakdemirli, Iğdır’da kayısı hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Iğdır’da Melekli beldesinde vatandaşlarla birlikte kayısı hasadı gerçekleştirdi.

Iğdır’da bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyetle birlikte Iğdır Valiliğinde ilk ziyaretine başladı. Daha sonrasında Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nün açılışına katıldı. Daha sonrasında Akyumak köyüne giderek büyükbaş hayvan besiciliği işletmesini ziyaret eden Bakan Pakdemirli daha sonrasında Melekli Beldesi’nde bulunan kayısı bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara seslenen Pakdemirli, ardından eline aldığı sepetle kayısı topladı.

"Iğdır’da kayısı üretiminin önemli bir miktarını üretmiş durumda"

Kayısı bahçesinde çiftçilerle ve üreticilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çok değerli Valim, çok kıymetli milletvekillerimiz, değerli il başkanlarımız, sivil toplumun önde gelen başkanları, muhtarlarımız, üreticilerimiz, çiftçilerimiz, yetiştiricilerimiz ve besicilerimiz ben de sizi bu güzel ancak sıcak bir Iğdır gününde sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Burada bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Şimdi Türkiye tabii ki dünyada önemli kayısı üreticilerinden bir tanesi. Kayısı ile ilgili hep Malatya ve Elazığ arasında bir çekişme olurdu ama görünüyor ki artık Iğdır’da bu işte iddiasını ortaya koymuş durumda. Iğdır kayısısı çeşitleri ile farklı bir noktaya geldiğini hakikaten bizlere gösteriyor. Baktığımız zaman Türkiye üretimde birinci sırada ihracatta, birinci sırada. Iğdır’da kayısı üretiminin önemli bir miktarını üretmiş durumda. 40 bin dekar alandan 400 bin ağaç ve yaklaşık 40 bin ton üretim var ve daha da fazlasını yapmaya aday. İnşallah bugün çok yoğun bir program için buraya geldik" dedi.

"Iğdır’da kayısı üretimini geliştirmek için ve üreticimizin gelirini arttırmak için her şeyi seferber edeceğiz"

Iğdır’ın konum itibariyle çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli, yaşanan su sorununa da dikkat çekti. Yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilere ve üreticilere tavsiyelerde bulunan Pakdemirli konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bakanlığımızın ve benim de çok önem verdiğim bir birimi Iğdır’ımıza kazandırdık. Iğdır’a bir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü açtık. Bölge Müdürlüğü özellikle küçük illerde son derece önemli. Kamunun oralara yerleşmesi oraları bir çekim merkezi haline getiriyor. 3 tane ülkeye komşu bir il 4 tane ülkenin bir arada olduğu böyle bir toprak yok. Tabi ki Azerbaycan’daki ve Karabağ’daki son gelişmelerden dolayı da ister istemez Iğdır çok daha önemli olacak. Karabağ’la ilgili olan gelişmelerden sonra ben inanıyorum ki Iğdır’ımız çok daha farklı bir yere gelecek diye düşünüyorum. Bakanlık olarak Iğdır’da kayısı üretimini geliştirmek için ve üreticimizin gelirini arttırmak için her şeyi seferber edeceğiz. Iğdır’daki eskiyen sulama sistemlerinin yenilenmesi için biz de gerekli çabayı ve gayreti ortaya koyacağız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ben teşekkür ediyorum. Geliştirdikleri projelerle son üç yılda 2 bin 300 dekar yeni kayısı bahçesi üretime başladı. Buradan anladığımız üzere Iğdır’daki toplam kayısı bahçelerinin son 3 senede yüzde 5 büyümüş demektir. Bakanlık olarak birçok destek veriyoruz. Kısaca buradan tekrar edelim ki buradan kayısı bahçesi yapmak isteyenlere de ilham olsun. Fidan desteği dekarda 100 ile 300 liraya kadar, mazot ve gübre desteği 23 lira dekarda, organik tarım için dekarda 50 ile 100 lira arasında, iyi tarım için 20 ile 40 lira dekarda destek sunuyoruz. Bunun yanında çok sayıda desteğimiz yine bulunuyor. Siz yeter ki üretin. Destek bizden, üretmek sizden bereket ise Allah’tan. Bu sene kuraklığı yaşıyoruz. Hep birlikte bu kuraklığı yaşıyoruz. Birçok alanda bu kuraklığı yaşadık. Rabbim inşallah bir daha bu coğrafyaya kuraklık vermesin. Ama bunun anlamı da şu: ’Suya da eskisi gibi davranmayacağız. Sudan ucuz demeyeceğiz.’ Suya da çok daha farklı yaklaşmamız gerekiyor. Suyun parası az da olsa suya altın gibi mücevher gibi davranacağız. Devlet olarak bunu en başta biz yapacağız. Ama sizlerde suyun kullanımında özellikle tarımsal suyun kullanımında dikkat edeceksiniz çünkü tüm Türkiye’nin su kaynaklarına baktığımız zaman yüzde 70’ini bizler yani tarımın paydaşları kullanıyoruz. Daha az su kaybıyla daha fazla üretim oluşturacak şekilde hep beraber inşallah suyu kullanacağız. Iğdır kayısısının daha çok arttırmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Coğrafi işaretimiz zaten var ama özellikle coğrafi işaretli Iğdır ürünlerini uzak coğrafyalara satmayı ve bunlardan da gelir elde etmeyi hepimizin öğrenmesi lazım. Bugün artık internet çağında yaşıyoruz. Bu anlamda da bizim bakanlık olarak ortaya koyduğumuz Dijital Tarım Pazarı diye bir projemiz var. Dijital Tarım Pazarını kullanarak Iğdırlı kardeşim Edirne’deki kardeşime kayısı satabilecek. Dijital Tarım Pazarına da ben tüm üreticilerimizi de davet ediyorum. Burada sözleşmeli üretim var. Tüm tarım paydaşlarımızın bir araya geldiği bir platform. Henüz bir yaşına yeni girdi. Dijital tarım Pazarını da bu şekilde hatırlatmış olalım. Çiftçimizin, üreticimizin, besicimizin, yetiştiricimizin sayesinde bu ülkeye senede 335 milyar lira üretim gerçekleştiriyor. Bunda en başta katkısı olan sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize yeniden çok teşekkür ediyorum. Bu lezzetli kayısılarla bizi buluşturduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum.”