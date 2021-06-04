Bakan Pakdemirli, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Davitaşvili ile görüştü

Gürcistan’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, başkent Tiflis’te Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili ile bir araya geldi.

Gürcistan’ın başkent Tiflis’e resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili ile bir araya geldi. Davitaşvili ile baş başa görüşmesinin ardından Bakan Pakdemirli, Bakanlık’ta gerçekleştirilen heyetler arası toplantıya da başkanlık yaptı. Görüşmede 2 ülke arasındaki mevcut iş birliği ve ortaklık konuları ile gelecek planlar müzakere edildi.

Ayrıca heyetler arası görüşmelere, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ da katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Pakdemirli ile Davitaşvili tarafından, Türkiye ile Gürcistan arasında hayvan sağlığı ve veterinerlik alanında işbirliği anlaşması imzalandı.