Bakan Pakdemirli göle ördek saldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ’da hayvanlar için doğaya yem bırakarak, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü’ne yaban ördeği saldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılamaları için Bursa Uludağ Milli Parkı içinde yer alan Çobankaya mevkiinde doğaya yem bıraktı. Ardından Avrupa Leylek Köyü olan Eskikaraağaç Mahallesi’ne geçen Bakan Pakdemirli, burada Tahnit Sergi Salonu’nu gezdi. Bakan Pakdemirli, daha sonra Uluabat Gölü’ne 50 adet yaban ördeği saldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Pakdemirli, “Sulak alanlar geçmişteki değeri bilinmemekle beraber, bataklık dediğimiz sulak alanların birçoğu kurutulma yöntemine gidilmiştir. Halbuki gerçekten doğayı besleyen ve biyolojik çeşitliliği besleyen önemli bir konumdadır. 1994 yılından itibaren RAMSAR Sözleşmesi’ne Türkiye taraf olmuştur. RAMSAR alanı dediğimiz yerler hem sulak alanlar hem de bu alanlardaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalardır. Bugün Türkiye’de 14 tane RAMSAR alanımız var. Toplamda ise 94 tane koruma alanımız var. Bu toplam yaklaşık 1 milyon hektar alana tekabül etmektedir. Biz her zaman olduğu gibi ve daima yeşil alanlarımızı, tabiat alanlarımızı korumak için çalışıyoruz" dedi.