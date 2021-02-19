Bakan Pakdemirli: “Dilde, fikirde, işde birlik, bizim Türk Dünyası ile olan en büyük amacımızdır"

ANKARA (İHA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Batı Asya Toz Tahmin, Uyarı ve Değerlendirme Merkezi ile ortak zeminde çalışma ve işbirliği kültürünün geliştirilmesini hedeflediklerini belirterek, “Dilde, fikirde, işde birlik, bizim Türk Dünyası ile olan en büyük amacımızdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 84. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen Türk Dünyası Meteoroloji Forumu’na çevrim içi bağlantı yöntemiyle katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, meteorolojik kaynaklı afetlerin Türkiye’deki can ve mal kaybına sebep olan afetlerde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Türkiye’de özellikle son yıllarda değişen iklim koşullarının da etkisi ile meteorolojik afetlerin oluşum sayıları ve şiddetinde artış gözlemlendiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Ülkemizin iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine en fazla maruz kalacak bölgeler arasında olan, Akdeniz havzasında yer alması nedeniyle gelecekte de bu artışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Ülkemizde özellikle 2000’li yıllardan sonra meteorolojik afetlerin oluşum sayılarında belirgin bir artış görülmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 2020 yılı içerisinde toplam 984 meteorolojik karakterli afet rapor edildi. En fazla görülen meteorolojik afet 297 olay ile şiddetli yağış veya sel afetidir. İkinci sırada ise 262 olay ile fırtına afeti yer almaktadır. 2020 yılında 223 dolu afeti meydana gelmiş olup, görülen afetler içerisinde üçüncü sırada yer almakta. Uzun yıllar dağılımına bakıldığında 2020 yılı içerisinde meydana gelen meteorolojik afet sayısı 1940-2020 periyodu içerisindeki en yüksek değer olmuştur. Meteorolojik karakterli doğal afetlerden kaynaklanan büyük can ve mal kayıpları ve bu afetlerdeki artışın gelecekte de süreceği göz önünde bulundurulduğunda afetlere hazırlıklı olmanın önemi ortaya çıkmaktadır” dedi.

"Yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz MeteoUyarı sistemini devreye aldık"

Hazırlıklı olmanın afet zararlarının azaltılmasında ve toplumun afetlere karşı direncinin artırılmasında büyük rol oynadığını dile getiren Bakan Pakdemirli, "Bu kapsamda Bakanlığıma bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son 3 yılda önemli projeler gerçekleştirdi. Burada her biri için bir oturum boyunca konuşabileceğimiz projeleri kısaca özetlemek istiyorum. Meteorolojik uyarıların daha kolay anlaşılması amacıyla Avrupa ülkeleri tarafından da kullanılmakta olan renk kodlu uyarılara geçerek, yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz MeteoUyarı sistemini devreye aldık. Afet sonrasında afet bölgelerinde görevli yetkililer ile vatandaşların en kısa sürede bilgilendirilmesi amacı ile ’Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi’ni hizmete aldık. Gerekli tüm teçhizatla donatılan meteoroloji tırı, gerekli olması durumunda afetlerden sonra bölgeye giderek tüm meteorolojik hizmeti sağlayacak kapasitededir. Mobil merkezimiz, afet ve acil durumlar dışında eğitim ve tanıtım amaçlı da kullanılmaktadır. 422 ilçe için uyarı vermekte olan Zirai Don Uyarı Sistemi (ZDUS), ülkemizdeki tüm ilçeleri kapsayacak şekilde güncellenerek çiftçilerimizin hizmetine sunuldu. Bakanlığımızın taşra teşkilatında görevli 3 bin 400 teknik personelimize zirai meteoroloji eğitimi verdik. Ayrıca Zirai Meteorolojik Uygulamalar ile kuvvetli meteorolojik olayların tarıma etkileri ve korunma yöntemleri anlatıldı. Tarımsal Kooperatif ve Tarımsal Birlikler vasıtası ile meteorolojik uyarıların çiftçilerimize doğrudan ceplerine kısa mesaj yoluyla ulaştırılması sağlandı" diye konuştu.

"Yüksek çözünürlüklü rüzgar tahminleri, orman yangınları ile etkin mücadelede en önemli silahlarımızdan bir tanesi olmuştur"

Bakan Pakdemirli, ’Tarımsal Hava Tahmini’ sisteminin mobil uygulamasının geliştirildiğini ve çiftçilerin kullanımına sunulduğunu açıkladı. Bu sayede karmaşık topoğrafyaya sahip dağlık arazilerde rüzgar hızı ve yönünde ani değişimlerin gösterildiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Ayrıca bu alanda da deniz-kara etkisi, bakı-güneş yönü ve vadi-yamaç ilişkilerini hesaplamalara dahil eden ve 30 metreye kadar çözünürlük sunan rüzgar simülasyon programının (WindNinja) Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce entegrasyonu ve kalibrasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bu yüksek çözünürlüklü rüzgar tahminleri, orman yangınları ile etkin mücadelede en önemli silahlarımızdan bir tanesi olmuştur. Bu tahminler, rüzgar enerjisi tahmini, İHA uçuşları, yamaç paraşütü ve sıcak hava balonu gibi havacılık faaliyetlerine de katkı sağlayacaktır" açıklamalarında bulundu.

“Dilde, fikirde, işde birlik, bizim Türk Dünyası ile olan en büyük amacımızdır"

"Ülkemizin meteoroloji alanında kat ettiği mesafeyi her zaman olduğu gibi bundan sonra da kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız" diyen Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:

"İnşallah, Türk Dünyası Meteoroloji Birliği’nin kurulması ile de yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen METCAP, MeteoUYARI, Piri Reis, Hezarfen, Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi ve Mobil Uygulamalar gibi yazılımların Türk Dünyası’na sağlanması ve ortak yazılımlar geliştirilmesini sağlayacağız. Tabii bu çalışmalarla birlikte yerli ve milli imkânlarla üretilmesi çalışmalarını sürdürdüğümüz meteoroloji radarları ile Radyosonde gibi gözlem sistemlerinin Türk Dünyası’nın hizmetine sunulması ve hızlı teknoloji transferi, gözlem sistemlerinin planlanması, kurulumu ve işletilmesi alanlarındaki bilgi ve tecrübelerimizin Türk Dünyası ile paylaşılması, oluşturulan bilgi birikiminin ve deneyimlerin paylaşılmasına yönelik ortak, süreli bilimsel bir yayın çıkarılması, Dünya Meteoroloji Örgütü Bölgesel Kalibrasyon Merkezi olarak laboratuvarlarımızın Türk Dünyası’nın hizmetine açılması, meteoroloji alanında yapay zeka uygulamaları kapsamında ortak proje yapılması ana çalışmalarımız arasındadır. Ayrıca kurulması sürecini takip ettiğimiz ‘Batı Asya Toz Tahmin, Uyarı ve Değerlendirme Merkezi’ ile de ortak zeminde çalışma ve işbirliği kültürünün geliştirilmesini hedefliyoruz. Merhum İsmail Gaspıralı’nın da dediği gibi ’Dilde, fikirde, işde birlik’, bizim Türk Dünyası ile olan en büyük amacımızdır. Biz tüm bu birikimlerimizi ve teknolojimizi sizler ile paylaşmaya, ülkeler arası bilgi erişimini kolaylaştırarak bilginin kalitesini ve doğruluğunu arttırmaya hazırız. Birbirimiz arasındaki paylaşımların artması ile meteoroloji alanında Türk Dünyası’na daha çok katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Bu duygularla 1. Türk Dünyası Meteoroloji Forumu’nun hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum."