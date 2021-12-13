banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İngiltere’de Omicron mutasyonundan ilk can kaybı
İngiltere’de Omicron mutasyonundan ilk can kaybı
Fenerbahçe Slavia Prag ile eşleşti
Fenerbahçe Slavia Prag ile eşleşti
Fahiş fiyat artışlarına türkülü tepki
Fahiş fiyat artışlarına türkülü tepki
Ali Koç isyan etti: “BELİMİZ KIRILDI”
Ali Koç isyan etti: “BELİMİZ KIRILDI”

Bakan Pakdemirli: “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çevreyi koruyarak ekonomiye güç katan önemli bir proje”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum’da katıldığı Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin kapanış toplantısında, “Artık doğanın yanında olan, toprağı, suyu, ormanları koruyan ve verimli kullanan sistemlere ve projelere daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. İşte bugün, tamamlama aşamasına geldiğimiz Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, tam da bunu hedefleyen, çevreyi koruyarak ekonomiye güç katan önemli bir projedir” dedi.

Politika 13.12.2021, 15:09
Bakan Pakdemirli: “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çevreyi koruyarak ekonomiye güç katan önemli bir proje”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum’da katıldığı Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin kapanış toplantısında, “Artık doğanın yanında olan, toprağı, suyu, ormanları koruyan ve verimli kullanan sistemlere ve projelere daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. İşte bugün, tamamlama aşamasına geldiğimiz Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, tam da bunu hedefleyen, çevreyi koruyarak ekonomiye güç katan önemli bir projedir” dedi.

Erzurum’da Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin kapanış toplantısı düzenlendi. Japonya ile ortaklaşa düzenlenen projenin kapanış toplantısına Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Erzurum Valisi Okay Memiş, Artvin AK Parti Milletvekili Ertunç Erkan Balta, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TBMM Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, JICA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Nobuhiro İkuro, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Artvin ile Bayburt Belediye Başkanları’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, projenin bölgenin kaderini değiştireceğini ifade ederek, “Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülen, Erzurum, Artvin ve Bayburt başta olmak üzere, bu bölgeye önemli katkılar sağlayacak bir projenin artık sonuna geldik. Doğal kaynakların korunmasından, ekonomik gelişmeye, tarım ve turizmden, ulaşım ve istihdama kadar birçok alanı kapsayan, bölgenin kaderine ve köylümüzün gelirine önemli katkılar sağlayan bu başarılı projeye destek veren tüm kurumlara yürekten teşekkür ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İklim değişikliği, bugün küresel gündemin en önemli konusu haline gelmiştir. Özellikle bu yıl, iklim değişikliğinin artan etkileriyle birlikte neredeyse Dünya’nın her bölgesinde büyük felaketlere şahit olduk. İnsanoğlu bir yandan aşırı yağış ve sellere, diğer yandan kuraklık ve orman yangınlarına maruz kaldı. Maalesef bu süreçte, Türkiye olarak bizler de etkilendik. Geçtiğimiz yaz aylarında Karadeniz’de yaşadığımız seller, bazı bölgelerimizdeki kuraklıklar, Akdeniz ve Ege bölgesinde meydana gelen tarihimizin en büyük orman yangınları, gelecekte bizleri nelerin beklediğini de göstermiştir. Artık doğanın yanında olan, toprağı, suyu, ormanları koruyan ve verimli kullanan sistemlere ve projelere daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. İşte bugün, tamamlama aşamasına geldiğimiz Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, tam da bunu hedefleyen, çevreyi koruyarak ekonomiye güç katan önemli bir projedir. İklim değişikliğiyle mücadelede ormanlar hayati bir rol üstleniyor. Her yıl fosil yakıtlardan salınan karbondioksitin üçte birini emen ormanlar, en büyük karbon yutağıdır. Türkiye, son 19 yılda ormancılık alanındaki çalışmalarıyla, yeşili koruyan ve artıran bir ülke olarak tüm Dünyaya örnek olmuştur. İşte bu başarının arkasında, medar-ı iftiharımız olan orman teşkilatımız vardır” dedi.

“Gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelir seviyesinin artırılmasını amaçladık”

Amaçlarının havzadaki vatandaşların hayat şartlarının iyileştirilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelir seviyesinin artırılması olduğunu kaydeden Pakdemirli, “Pandemi süreci ve küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek amacıyla, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon projesinin yanında, Bolaman ve Çekerek gibi yeni rehabilitasyon projelerimizi de hayata geçirmeye, yeni yatırımlarımızı milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon projesine başlarken; doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu, sürdürülebilir yönetimi ile havzadaki halkımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelir seviyesinin artırılmasını amaçladık” diye konuştu.

“Yaklaşık 10 bin hektar alanda bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu yaparak kalitesini ve verimliliğini artırdık”

Havzada taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyonla kaybedilen toprak miktarını azalttıklarını aktaran Bakan Pakdemirli, “Uygulanan faaliyetlerde yüzde 100 ve üzeri gerçekleşmeler elde ettik. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapsamında yaptıklarımızı detaylandırmak gerekirse, yaklaşık 40 bin hektar alanda yaptığımız toprak muhafaza çalışmaları kapsamında, taş taşıyarak, setler kurarak, fidanlar dikerek erozyonla kaybedilen toprak miktarımızı azalttık. Toprak muhafaza çalışmalarımız neticesinde bölgedeki barajların ekonomik ömrünün uzamasına katkı sağladık. Yaklaşık 10 bin hektar alanda bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu yaparak kalitesini ve verimliliğini artırdık. 2 bin 363 ahıra modernizasyon desteği sağladık. 31 Bin hektardan fazla alanda mera ıslah çalışması, 34 bin 205 dekar alanda kaliteli yem bitkisi üretimi yaparak bölgedeki besiciliğine önemli katkı sağladık. Seracılığın ve arıcılığın geliştirilmesine yönelik projeler hazırlayarak bölgenin üretim potansiyelini çeşitlendirdik. Her aileye 500 metrekare olacak şekilde 333 adet seraya destek vererek tarımsal çeşitliliği ve verimliliği artırdık” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyete hediyeleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Galatasaray 15 23
9. Adana Demirspor 16 23
10. Karagümrük 16 22
11. Antalyaspor 16 21
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 16 19
14. Kayserispor 16 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8