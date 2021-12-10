Bakan Pakdemirli: “2022 yılına hazırlığımız şu: 20 uçak ve 55 helikopterle mücadele etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla mücadeleye ilişkin, “2022 yılına hazırlığımız şu: 10 adedi 5 ton üzeri su atma kapasitesine sahip olmak üzere 20 uçak ve 55 helikopterle mücadele etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

2022 bütçe görüşmeleri Milli Savunma, Adalet ve Tarım ve Orman Bakanlıkları ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuraklıkla ilgili olarak, “Basınçlı sulamalarla ilgili bu sene 300 milyon ayırmıştık, seneye de bunun daha fevkinde bir rakam ayırıyor olacağız. Bütün bu risklerin getirdiği sıkıntıların üstesinden gelmek için dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi 2022’de de çalışmaya devam ediyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Tarımsal destekler konusunda Pakdemirli, “19 yılda 396 milyar lira reel tarımsal destek ödedik. Desteklerimiz 2017’den bu yana tam 2 misli arttı ve 12,9 milyardan 26 milyara geldi. Şimdi, bazı hatipler şunu söylediler: ‘Destekler neden bir yıl geriden geliyor’. Biz üretime destek verdiğimiz için desteklerin bir yıl geriden gelmesinin çok tabii olduğunu da burada hatiplerimize hatırlatmak istiyorum. Şimdi, 2006’dan bu yana 465 bin istihdam gerek bizim ORKÖY destekleri gerek KKYDP gerekse TKDK destekleriyle 465 bin ek istihdam çiftçimize, köylümüze sağlandı ve 24 milyar lirayı bulan bir destek ödendi. Bu, millî gelirin yüzde 1’i meselesi sürekli olarak konuşulur, konuşulması beni şahsen çok rahatsız da etmiyor. Ama şimdi, OECD rakamlarına baktığımız zaman, herkes bakabilir burada OECD diyor ki: ‘Yüzde 1,61’le gayrisafi millî hasılasının payını tarıma ayıran OECD ülkeleri arasındaki birinci ülkedir’ şeklinde konuştu.

Müdahale alımları politikasıyla çiftçiyi memnun ettiklerini belirten Bakan Pakdemirli, “Alın teri ve emeğe sahip çıktık, memnun ettik. Şimdi, hatipler burada sabahtan beri şunu söylüyor: Efendim, mayıs ayında siz bir fiyat açıkladınız, kasım ayında fiyat bu oldu. Şimdi, mayıs ayında açıkladığımız zaman açıkladığımız fiyat dünya fiyatlarının üzerinde, mayıs ayındaki dövizin durumu, mayıs ayındaki emtia fiyatının durumuyla bugünkü bir değil o yüzden çiftçi elinde tuttuysa zaten yüksek fiyata sattı. Bizim orada açıkladığımız rakam çiftçimizi mağdur etmeyecek ve maliyetlerini karşılayacak bir rakamdı ve dünya fiyatlarının üzerinde bir rakam açıkladık. Bu hasat dönemi için buğdayı 1,71’e çiftçimiz mal etti, ortalama 2,5 liradan sattı. Arpayı 1,85’e mal etti, 2,36’dan sattı. Mısırı 1,48’den mal etti, ortalama 2,60’dan sattı. Nohutta maliyet 5,19, satış 6. Mercimeğin maliyeti 6,23, satış 7,80. Ay çiçekte maliyet 3 lira, satışı 5 lira. Fındık maliyeti 17 lira, satışı 26,50 lira satış” diye konuştu.

“Çiftçimiz artık para kazanmaya başlamış ve verimli bir şekilde ödemelerini yapıyor, borçluluğunu azaltıyor”

Bakan Pakdemirli şöyle konuştu:

“2017’ye bakın, gayrisafi yurt içi hasıla tarımsal 189, geçen yıl 337, ne kadar artmış? Yüzde 78 hasıla artmış. 2017’de tarımsal krediler ne kadar? 97 milyar. Peki, 2020’de ne kadar? 141 milyar. Ne kadar artmış? 45,4; bunun anlamı şu: Çiftçimiz artık para kazanmaya başlamış ve verimli bir şekilde ödemelerini yapıyor, borçluluğunu azaltıyor. Toplam kredilerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2017’de yüzde 51’den 2020 itibarıyla yüzde 42’ye gerilemiş yani anlatıldığı gibi, sizin çizdiğiniz gibi bir resim burada yok. Şimdi, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi kredilerinde geri dönüşüm. 2002’de alınan kredinin sadece yüzde 55’i geriye dönerken 2020’de yüzde 94’ü geriye dönmüş.”

Bakan Pakdemirli, Amerika’da tarım sigortalarının yüzde 85’e yakını gelir koruma sigortası olduğunu söyleyerek, “Bir sigorta poliçesi alıyor çiftçimiz, bunun bir kısmının bedelini devlet ödüyor ve devlet diyor ki: ‘Senin gelirin bunun altında olursa aradaki farkı ben sana vereceğim.’ Bu, hakikaten gelişmiş ülkelerde böyle bir şey var. Diğer enstrümanlarının yanına bunu da ekledik. Pilot çalışmaları tamamlandı. Konya’da uygulamaya başladık. 2023 itibarıyla hem ürün sayısını hem de coğrafyanın sayısını artırarak bunu ülke geneline yaymaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Tohum üretimimiz 8,5 misli artmış”

Bakan Pakdemirli bitkisel üretime ilişkin olarak, “Geçen yıl itibarıyla da kuraklık yaşamamıza rağmen 126 milyon ton bitkisel üretim üreterek cumhuriyet tarihinin bitkisel üretim rekorunu geçen yıl itibarıyla kırdık. Bu başarı tarihe düşülecek bir nottur, çiftçimizin emek ve gayretini göstermektedir, iyi bir planlamanın sonucundadır. Tohumculuk hep konuşulur, hep de eleştirilen bir konudur ama son 19 yılda 4,5 milyar destek verdiğimiz bir konu. Tohum üretimimiz 8,5 misli artmış. Tohum ihracatımız 9,5 misli artmış ve 1,2 milyon ton üretim yapıyoruz ve 162 milyon dolar tohum ihracatı yapıp 86 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunu çiftçimiz başardı, sektörümüz başardı” şeklinde konuştu.

“2020’de 27 helikopterimiz varken, 2021’e 39 helikopterle girdik”

Yangınlarla mücadele alanında bilgi veren Pakdemirli, “Mesela, 2020’de 27 helikopterimiz varken, 2021’e 39 helikopterle girdik. Mesela, bunlar eleştirilirken bu helikopter sayısını kimse göze almıyor. 3 amfibik, 1 uçak ve 4 İHA’yla girdik ama bu akut dönemde Türkiye, ciddi bir şekilde uçak sayısını başta Sayın Cumhurbaşkanımızın itibarı, devletimizin itibarı sayesinde hızlı bir şekilde 18 uçağa çıkarmış durumdadır. 162 gözetleme kulesinden, 324 kamera kullanarak ilk defa askerî amaçlar dışında da İHA’ları kullanarak son teknolojik bir şekilde yangınlara müdahale ediyoruz. İlk müdahale süremiz kırk dakikadan on iki dakikaya inmiştir” diye konuştu.

“20 uçak ve 55 helikopterle mücadele etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

“2022 yılına hazırlığımız şu: 10 adedi 5 ton üzeri su atma kapasitesine sahip olmak üzere 20 uçak ve 55 helikopterle mücadele etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su ve sulama yatırımları alanında bugüne kadar 613 baraj, 271 içme suyu, bin 475 sulama tesisi ve 5 bin küsur taşkın koruma tesisiyle 8 bin 800 tesisi hizmete aldık, birçok marka projeleri yaptık. Söylenenin aksine Türkiye 2020 yılında yüzde 5,9 büyümüştür; son üç yılda Türkiye Avrupa’nın 27 ülkesinden 38 misli, Almanya’dan 5 misli, Fransa’dan 7,6 misli, Hollanda’dan da 12,7 misli büyümüştür.”