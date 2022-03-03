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Bakan Özer’den okullardaki Covid-19 tedbirleriyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul bahçelerinde maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını ve 2021 yılında ara verilen sosyal etkinliklere bugün itibarıyla sağlık tedbirleri göz önünde bulundurularak yeniden başlandığını açıkladı. Bakan Özer, “Şunu paylaşmaktan mutluluk duyuyorum, iyi ki kararlı bir şekilde okullarımızı açık tuttuk. Bu dönemi yüz yüze eğitimle tamamlayacağız” dedi.

Politika 03.03.2022, 15:42
Bakan Özer’den okullardaki Covid-19 tedbirleriyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul bahçelerinde maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını ve 2021 yılında ara verilen sosyal etkinliklere bugün itibarıyla sağlık tedbirleri göz önünde bulundurularak yeniden başlandığını açıkladı. Bakan Özer, “Şunu paylaşmaktan mutluluk duyuyorum, iyi ki kararlı bir şekilde okullarımızı açık tuttuk. Bu dönemi yüz yüze eğitimle tamamlayacağız” dedi.

"81 İl 81 Anaokulu" projesi kapsamında Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yapılan Gökçen Seven Kızılay Anaokulu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle açıldı. Okulun açılışında açıklamalarda bulunan Bakan Özer, bugünden itibaren bir sınıfta 2 korona virüs vakası tespit edildiği zaman sınıfların kapatılmayacağını, sadece vaka tespit edilen öğrenci ve öğretmenin karantinaya alınacağını ifade etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında 2021 yılında ara verilen sosyal etkinliklere de bugün itibarıyla sağlık tedbirleri göz önünde bulundurularak başlanıldığını açıklayan Bakan Özer, valilikler koordinasyonunda tüm illerde sosyal etkinlikler gerçekleştirileceğini belirtti.

“Bu dönemi yüz yüze eğitimle tamamlayacağız”

Açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını ifade eden Özer, okul bahçelerinde de öğrenci ve öğretmenlerin maske kullanmayabileceklerini anlattı. Covid-19 salgınının gündemden çıkması ve hayatın olağan akışına devam edilmesi temennisinde bulunan Bakan Özer, “Okullarımız öğrenme ortamının ötesinde çok büyük anlamları olan, kişisel gelişimin olduğu mekanlar. Tüm önlemleri aldığımız zaman okullar aslında toplumdaki en güvenli ortamlar oldu. Bu dönemi yüz yüze eğitime ara vermeden, yüz yüze eğitimle tamamlayacağız” açıklamasında bulundu.

“Ateş çemberi içindeyiz, birlik ve beraberliğe ihtiyaç var”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise Türkiye’nin güney ve kuzey sınırlarında insanlık dramı yaşandığını belirtti. Yıldırım, Rusya’nın saldırılarında Ukrayna’da masum çocukların öldüğünü söyleyerek, “Günahsız bir sürü insan hayatını kaybediyor. Bu anlamsız savaşta çok büyük bir bedel ödeniyor. Bu savaş adil olmayan orantısız bir savaştır. Hiçbir ülke başka ülkenin toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına kast etmemelidir, edemez. Bu savaşı kabul edilemez buluyoruz ve şiddetle reddediyoruz. Bir an önce bu felaket sona erer ve masum insanlar hayatını kaybetmemiş olur” açıklamasında bulundu.

Yıldırım, “Geçtiğimiz yıllarda güney sınırımızda, şimdi ise kuzey sınırlarımızda maalesef insanlık dramı yaşanıyor. Adeta bir ateş çemberi içindeyiz. Buradan vermek istediğim mesaj, bugün hiç olmadığımız kadar birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Çünkü büyük tehdit altındayız. Bunun için ayrılıklarımızı bir kenara bırakma, müştereklerimizi ön plana çıkarma, kaynaşma, bir olma, kardeş olma ve birlikte Türkiye olma zamanıdır. Bu zorlukların da üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

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