Bakan Özer’den İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda hayatını kaybeden aileye ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında kızıyla birlikte hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy’un Bakırköy’deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Özer, Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar’ın adını okullarda yaşatacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Yağmur Uçar ve annesi Öğretmen Arzu Özsoy’un İstanbul Bakırköy’deki babaevini ziyaret etti. Bakan Özer, Arzu Özsoy’un babası Mehmet Özsoy ve annesi Neşe Özsoy’a başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Özsoy ve Uçar için yapılan duaya katılan Bakan Özer, "İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda bütün dünya terörün karanlık yüzünü bir kez daha görmüş oldu. Kendini ülkemizin yarınlarına adayan eğitim neferlerimizden biri olan Arzu öğretmenimizi ve gencecik evladı öğrencimiz Yağmur’u bu saldırıda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenimiz ve yavrumuzun adını bir vefa olarak okullarımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Öğretmenimiz Arzu Özsoy’un ismini Düğmeciler Anaokulu, Yağmur’un adını ise öğrencisi olduğu Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nin konferans salonuna vererek yaşatacağız. Hain saldırıda hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Milletimize sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yağmur’un üniversite hayalleri için derslerine çok çalıştığını, Arzu Özsoy’un da öğretmenlik mesleğini severek yaptığını söyleyen anne Neşe Özsoy, isimlerinin okullara verilmesinin onları da mutlu ettiğini ifade etti. Arzu Özsoy’un kendisi gibi öğretmen olan teyzesi Ayşegül Bülbüloğlu da, "Bize bundan daha anlamlı bir hediye olamazdı. Arzu, mesleğini çok seviyordu. Allah razı olsun" diye konuştu.

Bakan Özer, Arzu Özsoy Anaokulu ve Yağmur Uçar Konferans Salonu’na Mehmet ve Neşe Özsoy ile birlikte giderek kendilerini anmak istediklerini söyledi.

Ziyarette Bakan Özer’e Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da eşlik etti.