Bakan Özer’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhuriyetin 99’uncu kuruluş yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutladıklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa eden Türk milletinin, milli mücadelenin her safhasında vatanseverliğini ve bağımsızlığına olan sadakatini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Bakan Özer, “Dün olduğu gibi bugün de cumhuriyetimiz; milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen vatan evlatlarının omuzlarında yükselecektir. Bu hususta müreffeh geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza inancımız sonsuzdur” dedi.

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum”

Özer, mesajına şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına bir adım kala, ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzun tazelediği heyecanımız ve fırsat eşitliğine dayanan eğitim anlayışımızla yeni neslimizi, çağın gereği olan bilgiyle donatacağız. Büyük eğitim ailemizin neferleri olarak karakterinde kahramanlık, idealinde hürriyet, davasında insaniyet olan bir milletin çocuklarına hizmet etmekten kıvanç duyuyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum.”