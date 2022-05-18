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Bakan Özer ve Yanık, “Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni’ne” katıldı
Bakan Özer ve Yanık, “Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni’ne” katıldı
Politika 18.05.2022, 12:37
Bakan Özer ve Yanık, “Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni’ne” katıldı
- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü İmza Töreni’ne” katıldı