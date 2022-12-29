Bakan Özer: “Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu zorlu coğrafyada bin yıl kaldığı gibi binlerce yıl da kalmaya devam edecektir"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu zorlu coğrafyada bin yıl kaldığı gibi binlerce yıl da kalmaya devam edecektir. Gelecek yüzyıl Türkiye yüzyılıdır” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık ve TÜBİTAK iş birliği ile düzenlenen ‘Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programın düzenli olarak her ay gerçekleşeceğini ve program masraflarının bakanlığın üstlendiğini bildirerek, “81 ildeki temsili olarak öğrencilerimizi bu sürece katılarak Ankara’da ağırlayacağız. Her ağırlayacağız ve ben ilk kez böyle bir etkinliğin hem açılışını hem kapanışına katılıyorum. Mümkün olduğu kadar programın elverdiği kadar hem açılışına hem de kapanışına katılıp sizlerle birlikte olacağım. Biz bakanlık olarak ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten sizlerle çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık olarak da her türlü imkanımızı sizler için seferber etmekten büyük mutluluk duyuyoruz”

Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu’nun konuşmasına da değinen Özer, “Biraz önce Genel Müdürümüz çok endoktrinasyon yaptı, ama onlara gerek yok. Gerçekten sizler hem akademik olarak becerikli hem ülkesini seven, ülkesinin gelecekte çok daha güçlü olması için dertlenen ve çabalayan gençlerimizsiniz. Sizlerle büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlere güveniyoruz ve bakanlık olarak da her türlü imkanımızı sizler için seferber etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu zorlu coğrafyada bin yıl kaldığı gibi binlerce yılda kalmaya devam edecektir"

Dayanışma içinde olunduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti’nin uzun yıllar boyunca aynı coğrafyada faaliyetlerine devam edeceğini dile getiren Özer, “Birbirimizle hemhal oldukça birbirimizin dertleriyle dertlendikçe, el ele verdikçe gerçekten bu Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu zorlu coğrafyada bin yıl kaldığı gibi binlerce yılda kalmaya devam edecektir. Gelecek yüzyıl Türkiye Yüzyılıdır. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizmiş olduğu, Türkiye Yüzyılıdır” şeklinde konuştu.

“2023 yılında tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız”

Yarışmanın matematik ve çevre olarak iki önemli konuda gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Özer, her ikisinin de Bakanlığın öncelikli alanları olduğunu kaydederek şunları aktardı:

"Matematik seferberliğini zaten TÜBİTAK’la birlikte yürütüyoruz. Çevre bağlamında da gerçekten son bir yılda çok önemli atılımlar yaptık. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde öncelikle Çevre Eylem Planı’nı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sonra ilk açıklayan bakanlık biziz. Her ilçede en az bir tane olmak üzere çevre dostu bin okul yaptık. 2023 yılında tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız. GES’iyle (güneş enerji santrali), yağmur toplama ünitesiyle, atıkların değerlendirildiği üniteyle, sıfır atık kütüphanesiyle öğrencilerimizin çevre ve doğayla ilişkisini çok daha organik hale getireceğiz. Yine 2023 yılında en fazla enerji tüketen bin okulumuza 60 megavat güç kapasitesine sahip olan GES kuracağız. Biliyorsunuz, müfredatta değişiklik yaptık ve ilk kez 6,7 ve 8. sınıflar için çevre ve iklim değişikliği seçmeli dersini koyduk. İşte bu iki temayı, 2023 yılında da istikrarlı bir şekilde takip edeceğiz ve her türlü desteği sağlayacağız."

Programa Özer’in yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen pek çok öğrenci de katıldı. 26-29 Aralık tarihleri arasında düzenlenen program çerçevesinde şehir dışından gelen öğrenciler Ankara’yı tanıma fırsatı bulurken aynı zamanda Anıtkabir, Millet Kütüphanesi gibi yerleri de gezme şansı buldu.