Bakan Özer, Tarihi Liman Han’ın açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Eminönü’nde restorasyonu tamamlanan İstanbul Ticaret Odası’na ait Tarihi Liman Han’ın açılışını İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile birlikte yaptı. Bakan Özer, “Kültürle eğitimle buluşturulan bir mekana dönüştürülmesi hakikaten İstanbul’a yapılan en büyük yatırımlardan bir tanesi” dedi.

İstanbul Eminönü’nde restorasyonu tamamlanan İstanbul Ticaret Odası’na ait (İTO) Tarihi Liman Han’ın açılışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Levent Yazıcı ve oda üyelerinin katılımıyla yapıldı.

“İstanbul’a yapılan en büyük yatırımlardan bir tanesi”

Açılışta konuşan Bakan Özer, “Burası aslında bir padişahın şehzadelerine akar olarak tesis ettiği bir yer. Böyle bir yerin aslında kültürün inşasıyla ilgili bir merkeze dönüşmesi aslında çok sembolik olarak atılmış önemli bir adım. Çok farklı şekilde değerlendirilebilirdi. İstanbul Ticaret Odası bu kadar kıymetli bir mekânda ticari değeri çok büyük olan Liman Han 2006 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası’nın mülkiyetinde bulunuyor. Tarihi bina, İTO tarafından kültür-sanat ve akademik amaçlı kullanılacak. Bir yerde o diğer değerlendirilecek şeyleri tercih etmeyip kültürle eğitimle buluşturulan bir mekana dönüştürülmesi hakikaten İstanbul’a yapılan en büyük yatırımlardan, en büyük kazanımlardan bir tanesi” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açılışın ardından İstanbul Ticaret Odası’nın meclis toplantısına katıldı.

Mimar Vedat Tek’in en önemli eserlerinden olan ve 1900’lerin başında inşa edilen Liman Han, döneminin tüm özelliklerini barındıran bir şaheser niteliğinde. İlk yapıldığı andan itibaren ticari amaçlı olarak kullanılan Liman Han, yaklaşık 100 yıl kesintisiz olarak hizmet verdikten sonra eğim sebebiyle tehlike oluşturduğu için boş kaldı. Liman Han 2006 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası’nın mülkiyetinde bulunuyor. Tarihi bina, İTO tarafından kültür-sanat ve akademik amaçlı kullanılacak.