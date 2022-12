Bakan Özer, Somalili mevkidaşı Mohamed ile görüştü

Somali Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Farah Abdulkadir Mohamed ile görüşen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mohamed’e Somali’de ekim ve kasım aylarında gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybeden Somali vatandaşları için taziyelerini iletti. Özer, Somali halkının Türk milletinin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu kaydetti. Türkiye-Somali ilişkilerinin köklü bir tarihi olmakla birlikte son yıllarda iş birliklerinin hız kazandığını görmekten memnun olduğunu belirten Özer, "Özellikle son yıllarda gerek siyasi gerekse eğitim alanında ikili ilişkilerimizde önemli bir ivme kaydedilmiş; Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle gerçekleştirilen üst düzey temas ve ziyaretler ilişkilerimizin derinleştirilmesine katkıda bulunmuştur" dedi.

"Anlaşmalar, eğitim sistemlerimiz arasındaki tecrübe alışverişine temel sağlamaktadır"

Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ziyaretler ve çeşitli alanlarda yapılan anlaşmalar sonucunda iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunulduğunu dile getiren Bakan Özer, şunları söyledi:

"Bu ziyaretlerin de katkısıyla hükümetlerimizin ilgili kurumları arasında 2016 yılında ’Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması’, 2017 yılında ’Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Dayalı Mutabakat’ ve 2018 yılında ’Kültürel Değişim Programı’nı imzaladık. Bu anlaşmalar, mesleki eğitimden eğitimde dijitalleşmeye ve öğretmen eğitimine kadar birçok boyutu ve farklı eğitim kademelerini içermektedir. Anlaşmalar, eğitim sistemlerimiz arasındaki tecrübe alışverişine temel sağlamaktadır."

"291 Somalili öğrenci Türkiye’de eğitimlerine devam ediyor"

2022 yılı itibarıyla 291 Somali uyruklu öğrencinin Türkiye’de eğitimlerine devam ettiğini, 22 Somalili öğrencinin de uluslararası imam hatip liselerinde eğitim gördüğünü belirten Özer, bu sene kurulan uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinde de Somalili öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Bakan Özer, temmuz ayında Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşme fırsatı bulduğunu, kısa sürede Türkiye’de gerçekleştirilen eğitim alanındaki dönüşümden kendisine bahsettiğini aktardı. Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer, Türkiye’nin eğitim alanındaki tecrübelerini Somali ile paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.

Somali Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Farah Abdulkadir Mohamed ise, Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişerek devam etmesi temennisinde bulundu. Mohamed, kendilerini ağırladığı için Bakan Özer’e teşekkür etti.

Özer, görüşmenin sonunda kaleme aldığı The Universalization Of Education In Türkiye And New Orientations (Türkiye’de Eğitimin Evrenselleşmesi ve Yeni Yönelimler) adlı kitabı Mohamed’e hediye etti.