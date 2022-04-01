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Bakan Özer: “Rize’nin eğitim bütçesini 328 milyona çıkarıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, " 2022 yılında 53 milyon olan eğitim yatırımlarına 275 milyon TL daha ilave ediyoruz ve Rize’nin eğitim bütçesini 328 milyona çıkarmış oluyoruz" dedi.

Politika 01.04.2022, 15:37
Bakan Özer: “Rize’nin eğitim bütçesini 328 milyona çıkarıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, " 2022 yılında 53 milyon olan eğitim yatırımlarına 275 milyon TL daha ilave ediyoruz ve Rize’nin eğitim bütçesini 328 milyona çıkarmış oluyoruz" dedi.

‘Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi’ tanıtım toplantısı için Rize’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programın ardından Rize Valiliği’ndeki İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Özer, Rize’de birden fazla yatırımı gündeme aldıklarını söyledi. Rize’nin eğitim alanında geldiği durumun sevindirici olduğunu kaydeden Bakan Özer, “Rize’de eğitimin geldiği durum çok sevindirici. Fiziksel alt yapı ihtiyaçlarını tamamlamış bir ilimiz ve çok önemli projeleri gerçekleştiren bir ilimiz. Okul öncesinden ortaöğretime, Güzel Sanatlar Liselerinden mesleki eğitim ve özel eğitim adına tüm alanlarda vatandaşlarımızın nitelikli eğitim almasıyla ilgili çok önemli yatırımların olduğu bir şehir Rize’miz. Bugünkü değerlendirme toplantısında mevcut durumu daha iyi noktaya taşıyabilmek, kalitesini arttırabilmekle ilgili ihtiyaçları da ele aldık. Bildiğiniz gibi biz mesleki teknik eğitimde araştırma geliştirme merkezlerini yaygınlaştırıyoruz” dedi.

Türkiye genelinde 52 adet olan Eğitim, İnovasyon ve Ar-Ge Merkezi’nin 53’üncüsünün Rize’de hayata geçirileceği müjdesini veren Bakan Özer, “Ülkemizin mesleki eğitimde inovatif yaklaşımlar, fikri mülkiyet çerçevesindeki patent, marka, tasarım tescilleri ile ilgili tüm çalışmaları tüm Türkiye çapında yaygınlaştırılıyor. Şu ana kadar Türkiye’de 52 tane AR-GE merkezi kurduk. 53’üncü AR-GE merkezini ise Rize’mize kuruyoruz. İnşallah burada Rize’mizde de mesleki eğitim alanında çok önemli çalışmalar ulusal ölçekli ve dünya ölçekli gelişmeler olacak. Bizde bakanlık olarak her türlü desteğimizi vereceğiz” dedi.

Okul öncesine verdikleri değerin altını çizen Özer, Rize’nin Ardeşen, İkizdere ve Çayeli ilçelerinde üç yeni anaokulu için harekete geçildiğini ifade ederek, “Bakanlık olarak yatırımlarda en öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi okul öncesi eğitime erişimi arttırmak. Bildiğiniz gibi eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranında çok ciddi artış olmasına rağmen şu anki gelişim alanı olarak okul öncesi eğitim karşımızda duruyor ve bakanlık olarak hedefimiz bu alandaki okullaşmalarımızı tüm Türkiye’de arttırmak ve OECD ortalamasına yaklaştırmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi bu çerçevedeki 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane yeni anasınıfı yapıldı. Bu çalışmaları tüm illerimize yaygınlaştırıyoruz. Aslında Rize’nin okul öncesi eğitimde geldiği nokta çok iyi. Hemen hemen tüm merkez ilçelerdeki ihtiyaçlarını karşılamış ama 3 tane daha yeni anaokulu ihtiyacı var. Onu da yatırım programına aldık. İkizdere’ye bir tane, Ardeşen’e bir tane, Çayeli’ne bir tane olmak üzere 3 tane yeni anaokulunu inşallah Rize’mize kazandıracağız” şeklinde konuştu.

"Rize’ye özel eğitim kampüsü kurulacak"

Rize’ye içerisinde velilerin Halk Eğitim kurslarından da yararlanabileceği bir özel eğitim kampüsü yapılması için çalışma başlatıldığı müjdesini veren Özer, “Bugünkü değerlendirme toplantısının en önemli sonucu Rize’ye çok az sayıda ilimizde yapmış olduğumuz özel eğitim kampüsünü kurmak. Özel eğitim kampüsü; özel eğitimle ilgili eğitim birimlerinin tamamını bünyesinde barındıran bir kampüs. Yani okul öncesi anaokulunun olduğu, özel eğitim uygulama birinci, ikinci, üçüncü kademede okulların olduğu yani ilkokul, ortaokul, liselerin olduğu, özel eğitim meslek okulunun olduğu, aynı zamanda özel eğitim öğrencileri eğitim alırken bekleyen anne babaların da eğitim alabilecekleri, Halk Eğitimi kurslarından yararlanabileceği kompleksi 2022 yılı içerisinde inşallah Rize merkezde kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Rize Valiliği binası içerisinde olan Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü için bağımsız bir bina ve şu anki sayısı 2 olan bilim sanat merkezlerinin sayısının 5’e çıkartılmasını da gündemlerine aldıklarını ifade eden Bakan Özer, “Rize’mize bağımsız bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kazandırma yönünde bir karar aldık. İnşallah bunu da 2022 yılı içerisinde başlatıp nihayetlendireceğiz. Bakanlık olarak bizim özel yetenekli öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için destek sağladığımız bilim sanat merkezlerimiz var. Tüm Türkiye’de bu bilim sanat merkezlerinin erişilebilirliğini arttırmaya, kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Rize’de de 2 tane varmış, 3 tane daha yeni bilim sanat merkezi kuracağız. Çayeli’ne, Pazar’a ve Fındıklı’ya 3 tane daha bilim sanat merkezi kurarak bilim sanat merkezlerimizi de 2’den 5’e çıkartacağız” dedi.

Rize’deki yeni yatırım projeleri ile 53 milyon TL olan eğitim yatırımlarının 228 milyona çıkarıldığını ifade eden Özer, “Pazar’da lojistik alanında, sivil havacılık ile ilgili ciddi bir yatırım var. Oraya bir atölye oluşturma ve iç donanımı sağlama ile ilgili de yaklaşık 15 milyonluk bir yatırımı oraya kazandıracağız. 2022 yılında 53 milyon olan eğitim yatırımlarına 275 milyon TL daha ilave ediyoruz ve Rize’nin eğitim bütçesini 328 milyona çıkarmış oluyoruz. Bu yatırımların Rize’mize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu yatırımlarla birlikte Rize’de eğitimin kalitesi daha da artacak. Rize’de farklı başarı hikayeleri ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.

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