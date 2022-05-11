banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı
Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı
Toyota’dan üretimi askıya alma kararı
Toyota’dan üretimi askıya alma kararı
Erling Haaland transferi: Manchester City, Borussia Dortmund ile anlaştı!
Erling Haaland transferi: Manchester City, Borussia Dortmund ile anlaştı!
Bill Gates korona virüse yakalandı
Bill Gates korona virüse yakalandı

Bakan Özer: “Neden bu ülkenin evlatları tüm eğitim kademelerinde eğitime erişebilmek için 70 yıl beklemek zorunda kaldı?”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gelişmiş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra okullaşma oranı yüzde 100’e ulaşırken Türkiye’nin bu oranlara sadece son 20 yılda 70 yıl gecikmeyle erişebildiğini belirterek, "Neden bu ülkenin evlatları tüm eğitim kademelerinde eğitime erişebilmek için 70 yıl beklemek zorunda kaldı? 2000’li yıllarda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken, bugün 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz" dedi.

Politika 11.05.2022, 13:01
Bakan Özer: “Neden bu ülkenin evlatları tüm eğitim kademelerinde eğitime erişebilmek için 70 yıl beklemek zorunda kaldı?”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gelişmiş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra okullaşma oranı yüzde 100’e ulaşırken Türkiye’nin bu oranlara sadece son 20 yılda 70 yıl gecikmeyle erişebildiğini belirterek, "Neden bu ülkenin evlatları tüm eğitim kademelerinde eğitime erişebilmek için 70 yıl beklemek zorunda kaldı? 2000’li yıllarda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken, bugün 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz" dedi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde “Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması” programı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programda yaptığı konuşmada, "81 ilde imam hatip liselerimizde çok değerli gençlerimiz var. Bugün hepsi heyecanlı bir şekilde bir taraftan eğitimlerini alarak, bir taraftan da gerçekten artık üzerindeki sorumlulukları her geçen gün artan bir ülkenin genç nesli olmaya talip olan, gözleri parıldayan aydınlık bir gençlik var. Ama bu noktalara kolay gelmedik. Onun için bazen bu hikayenin 20 yıllık serüvenine bakmakta fayda var. Son 20 yıl eğitimde devasa dönüşümler yaşandığı bir yıl, bir dönem oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, son 20 yılda büyük seferberliklerin ardından eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığını belirterek, "Gelişmiş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra okullaşma oranı yüzde 100’e ulaşırken, biz bu oranlara sadece son 20 yılda 70 yıl gecikmeyle erişebildik. Bugün eğitimin kalitesiyle ilgili konuşanların öncelikle cevap vermesi gereken soru, neden Türkiye 70 yıl bekledi? Neden bu ülkenin evlatları tüm eğitim kademelerinde eğitime erişebilmek için 70 yıl beklemek zorunda kaldı? 2000’li yıllarda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken, bugün 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Sadece son 20 yılda eğitimde bu devasa dönüşümlerle okullaşma oranları artırılmadı, aynı zamanda eğitim sistemi işte o 70 yıllık gecikmenin nereden kaynaklandığının ipuçlarını veren toplumsal taleplere demokratik çözümler üretildiği bir dönem oldu’’ dedi.

"50 senedir ’Afganistan’ı niye işgal ettiniz?’ diye niye Batı’ya bir şey söylemiyorsunuz?"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise yaşanan göçmen sorununa değinerek, "Son günlerde Türkiye’de uluslararası göçmen krizi gündem oldu. Biz Avrupa’nın faşist, aşırı ırkçı, radikal bazı çevreleri gibi bunu bir insanlık suçu dille asla konuşamayız, gündemimize getiremeyiz. Anadolu toprakları, dediğimiz ana kucağı gibi tarihi boyunca dünyadaki bütün mazlumlara kucak açmış, mazlumlara yardım elini uzatmış olan bir coğrafyadır. Göçmen meselesi sadece bir sonuçtan ibarettir. O sonucu ortadan kaldırmaya odaklanılmazsa sorunun tam manasıyla kaldırıldığı anlamına gelmeyecektir. Mesela herkes göçmen meselesinden konuşuyor, ‘Türkiye’de Afganlılar var. Afganlar geldi burayı dolduruyorlar’ diyor. İyi de kardeşim ’50 senedir Afganistan’ı niye işgal ettiniz?’ diye niye Batı’ya bir şey söylemiyorsunuz? Eğer Amerika’nın, ondan evvel Rusya’nın işgali olmasaydı bugün bir tane Afganlı hayatını dünyanın başka bir yerinde geçirmek için mücadele etmeyecekti. İnsanlara sadece ölümü, sadece açlığı, sadece iç çatışmayı, sadece geri kalmışlığı dayatırsanız o insanlar hayatta kalmak için dünyanın neresine olursa oraya gelmeye çalışır” diye konuştu.

"Ölüyorum, beni kurtar diyen kimseye bu millet elini uzatmaz mı?"

Bu göçlerin arkasındaki temel meselelerden birisinin işgaller olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Açık söylüyorum. Irak’ın, Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgali olmasaydı, birçok Iraklı kardeşimiz başka ülkelere geçmek için Türkiye’den de geçerek gitmeyecek. Yine aynı şekilde Suriye’de, vekalet savaşları adı altında emperyalist güçlerin maşası olan terör örgütleri vasıtasıyla bir kan batağına çevrilmemiş olsaydı, milyonlarca Suriyelinin başına silahlar, bombalar atılmamış olsaydı, Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerini terk edip buraya gelmiş olmayacaklardı. Dolayısıyla biz irfan medeniyetinin perspektifiyle bütün bu sonuçlara bakmak ve sorunları ortadan kaldıracak insani bakış açısını ortaya koymak zorundayız. İnşallah bütün bu meselelerde en son tartıştığımız bu göçmen meselesinde de biz insani olanı yapmak durumundayız. Ölüyorum, beni kurtar diyen kimseye bu millet elini uzatmaz mı?” dedi.

“Biz bu soruna hamasi bir ırkçılık üzerinden asla bakamayız” diyen Kurtulmuş şöyle devam etti:

“Biz bu soruna, insanları ötekileştiren bir perspektifle asla bakamayız. Biz bu soruna insani gözle bakmak zorundayız. Şu anda 500 bine yakın Suriyeli kardeşimiz geri döndü. Bu operasyonların sebeplerinden birisi de budur. Orada güvenliği ve esenliği sağlamaktır. En kısa zamanda diğer bölgelerde de güvenlik ve insanlık sağlandıktan sonra 1 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimiz yurtlarına geri dönecektir. Ve inşallah Suriye’nin tamamıyla bir barış devleti, bir barış ülkesi olduğunu göreceğiz. Suriye, Irak, Lübnan dediğimiz yer yakın coğrafyada bahsettiğimiz ülkelerin tamamı bizim dostlarımızın, kardeşlerimizin, akrabalarımızın olduğu yerlerdir. İnşallah Türkiye barış perspektifiyle nasıl Ukrayna-Rusya arasında barışın sağlanmasını, Karadeniz’in bir barış adı denizi olmasını istiyorsa bu coğrafyanın da bir barış bölgesi olması için mücadele ediyor. Şunu söylemek istiyorum. sonuçlara bakıp, sonuçların üzerinden sadece tartışmaları alevlendirmek çok açık söylüyorum bu sonuçları ortaya koyan çevrelerin amaçlarına hizmet eder. Biz bu sonuçların hepsinin sebeplerine gitmek ve sebeplerini çözebilecek küresel bir sözü söylemek durumundayız.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 11 Mayıs 2022
İmsak 04:00
Güneş 05:44
Öğle 13:06
İkindi 17:00
Akşam 20:17
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 35 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
21°
açık