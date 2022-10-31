Bakan Özer Kocaeli’nde

KOCAELİ (İHA) – Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Bir takım ziyaretler için Kocaeli’ne gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BBP Kocaeli İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, BBP İl Başkanı Kaan Şengil ve İl Koordinatörü Metehan Küpçü hazır bulundu. Eğitimle alakalı şehirde yaşanan gelişmelerin konuşulduğu toplantıda, gündeme ilişkin konulara da değinildi. Başkan Şengil ve İl Koordinatörü Küpçü, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bakan Özer’e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret sonunda İl Başkanı Şengil, Bakan Özer’e hediye takdim etti.