Bakan Özer, Hollanda Mesleki Eğitim Kurulu Başkanı Tekin ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda Mesleki Eğitim Kurulu (MBO Raad) Başkanı Adnan Tekin ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Bakan Özer, Hollanda’daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Özer, Hollanda Mesleki Eğitim Kurulu (MBO Raad) Başkanı Adnan Tekin ile bir araya geldi. Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli’nin de yer aldığı görüşmede, Türkiye ve Hollanda iş birliğinde tarım sektörü temsilcileri ile eğitim kurumlarının bir arada bulunacağı bir AR-GE merkezinin kurulması ele alındı. Bakan Özer yaptığı açıklamada, Türkiye’deki mesleki eğitimde paradigma değişikliği ile beraber sektör ve öğrencileri buluşturduklarını belirterek, bu konuda sürekli yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi. Mesleki eğitimde dünyadaki birçok ülkeden övgü aldıklarını anımsatan Bakan Özer, "Türkiye’nin eğitimde daha da iyi bir konuma gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım alanında açacağımız AR-GE merkeziyle de yeni bir atılım gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

MBO Raad Başkanı Tekin ise mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığının son dönemde attığı adımlarla oldukça önemli bir mesafe kaydettiğini söyledi. Türkiye’nin eğitimdeki ilerlemelerini yakından takip ettiklerini belirten Tekin, tarım liseleri konusundaki atılımları destekleyeceklerini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Şensoy, Wageningen Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Heimovaara ile görüştü

Hollanda temaslarında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e eşlik eden Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sjoukje Heimovaara ile bir araya geldi. Görüşmede Şensoy’a Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Lahey Eğitim Müşaviri Miyase Kaya, Amsterdam Eğitim Ataşesi Anıl Yılmaz da eşlik etti. Şensoy, Hollanda’nın mesleki eğitime yaklaşımını, tarım ve hayvancılık alanındaki başarılı çalışmalarını yerinde görmek amacıyla gerçekleştirdikleri ziyaret çerçevesinde Wageningen Üniversitesinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda mesleki eğitimde niteliği artırmak için birçok iyileştirme gerçekleştirdiğini ifade etti. Yapılan en önemli atılımın iş gücü piyasası ile mesleki eğitim arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi olduğunu kaydeden Şensoy, piyasanın öncü kurumları ile iş birlikleri gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

"Kısa bir sürede AR-GE merkezlerimizin sayısı 55’e yükselmiştir"

Öğrencilerin uygulama becerilerinin geliştirilmesine de özel önem verdiklerini vurgulayan Şensoy, "Bir yandan mesleki eğitim kurumlarımızın altyapılarını güçlendirirken, diğer yandan öğrencilerimizin gerçek iş ortamlarında uygulama becerisi kazanmalarını sağlıyoruz. Açılan AR-GE merkezleri yenilikçi üretimlere odaklanırken, diğer eğitim kurumlarımıza da örnek teşkil etmektedir. Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir sürede AR-GE merkezlerimizin sayısı 55’e yükselmiştir" dedi.

Mesleki eğitim kurumlarının fikri mülkiyet başvurusu ve tescilinde rekor düzeye ulaştığının altını çizen Şensoy, ürünlerin ihraç edilmeye ve ticari hale gelmeye başladığını da belirtti. Tarım ve hayvancılık alanındaki mesleki eğitime ilişkin de bilgiler paylaşan Şensoy, Türkiye’de tarım ve ilişkili alanlarda 146 okulda, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmenle eğitim öğretime devam edildiğini söyledi. Şensoy, mesleki eğitimde son yıllarda gerçekleştirilen dönüşümün tarım alanında da artarak devam etmesi için tarım alanı öğrencilerine burs sağlanması, öğretmen eğitimlerinin yoğunlaştırılması, AR-GE çalışmalarının artırılması gibi alanlarda önemli adımlar atılacağını kaydetti.

Şensoy ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Heimovaara ise Türkiye’nin mesleki eğitimde oluşturduğu dönüşümü ve bu alana yapılan yatırımları çok etkileyici bulduğunu ifade ederek, yapılacak her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.