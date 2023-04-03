Son Dakika
Bakan Özer: "Giden öğrenciler ve veliler okullar açıldıkça bölgeye geri dönmeye başladı"
Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açıldıkça deprem bölgesini terk eden öğrenci ve velilerin geri geldiklerini söyledi.
Politika 03.04.2023, 17:13
Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açıldıkça deprem bölgesini terk eden öğrenci ve velilerin geri geldiklerini söyledi.