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Bakan Özer, Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile eğitim alanındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi.

Politika 16.03.2022, 13:54
Bakan Özer, Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile eğitim alanındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi.

MEB Tevfik İleri Salonu’nda gerçekleşen görüşmeye Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Sadri Şensoy ve Nazif Yılmaz, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız ile Azerbaycan heyeti katıldı. Bakan Özer, toplantıda Azerbaycanlı mevkidaşı Amrullayev ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitime yönelik iş birliklerinin kapsam ve nitelik bakımından zenginleştiğini belirtti. İmzalanan iş birliği protokolü ve ortak bir üniversite kurma çalışmalarıyla Türkiye’nin yükseköğretim alanındaki müktesebatının aktarımı için bir kapı aralandığını belirten Özer, "İş birliklerimiz arasında ayrı bir öneme sahip olduğunu düşündüğüm ’Mesleki Eğitim Protokolü’nün yaşama geçirebilmesi için ’Meslekî Eğitim Kurumu Yönetmeliği’nin bir an önce imza altına alınmasıdır. Aynı zamanda her iki tarafın büyük emekleriyle artık onay aşamasına getirilmiş ’Bakü Türk Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne ilişkin prosedürlerin de en kısa sürede tamamlanmasını beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 100’e çıkarmak"

İki ülke arasındaki kültürel bağların daha da güçlenmesi amacıyla Azerbaycanlı öğretmen ve öğrencilerin Çanakkale Şehitler Abidesi’ni ziyaretlerinden son derece mutlu olduklarını dile getiren Özer, mayıs ya da haziran ayında Türk öğrencileri de buradan Azerbaycan’a büyük bir keyifle uğurlayacaklarını söyledi.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ise Türkiye’de bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, okul öncesi eğitimde yaşadıkları problemleri aktardı. İki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini ifade eden Amrullayev, Bakan Özer’i en kısa zamanda ülkesinde ağırlamak istediklerini belirtti. Bunun üzerine Bakan Özer, "Okul öncesi eğitim bizim de öncelik verdiğimiz alanlarda birisi. Dün Cumhurbaşkanımız açıkladı, 3 bin yeni anaokulu ve mevcut okullarda 40 yeni ana sınıfını yapacağız. Hedefimiz, 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 100’e çıkarmak" açıklamasında bulundu.

"Özel eğitim alanlarındaki materyalleri de biz üretiyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığının farklı alanlarındaki öğretim materyallerini artık kendi ürettiğini kaydeden Bakan Özer, "Özel eğitim alanlarındaki materyalleri de biz üretiyoruz. Öğretmenlerimizin katkı ve deneyimleriyle malzemelerimizi üretiyoruz. Bu konuda Azerbaycan’a her türlü desteği veririz" değerlendirmesini yaptı.

Konuk bakanın mesleki eğitimde istihdam bağlamında sorun yaşadıklarını belirtmesi üzerine Bakan Özer, Türkiye’de mesleki eğitimde yaşanan gelişmeleri aktararak, "Mesleki eğitimde geçmişteki uygulamalardan kaynaklanan problemler büyük oranda çözüldü. Mesleki eğitim okullarımız artık ihracat yapıyor, patent üretiyor. Mesleki eğitimi akademik olarak başarılı öğrenciler de tercih ediyor. Fen lisesine gidebilecek öğrenciler, mesleki eğitime gitmeye başladı" şeklinde konuştu.

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