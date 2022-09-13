Bakan Özer, "Artık gıda ve tarım, hayvancılık enerji kadar kritik bir sektör olmaya başladı"

Zonguldak’ta köy yaşam merkezinin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Tarım ve Ormancılık Bakanlığımızla birlikte özellikle köylerdeki kadın kooperatiflerini halk eğitim merkezleriyle entegre etmeye çalışacağız. Kadınlarımızın üretim yaptığı süreçlerin hepsini köy yaşam merkezlerine dahil ederek ürettikleri ürünleri satıp gelir elde etmesinin önünü açmış olacağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Devrek ilçesine bağlı Mekekler köyünde yapımı tamamlanan Köy Yaşam Merkezi’nin açılışına katıldı. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan’ın yanı sıra protokol üyeleri de köy yaşam merkezinin

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020-2021 yıllarında her yıl 3-4 milyon vatandaşa erişmiş olduğumuz ve kurslarla hizmet vermiş olduğumuz bu performansı 2022 yılında her ay 1 milyon vatandaşımıza erişmek üzere yeniden planladık. İstedik ki her ay 1 milyon vatandaşımıza Türkiye’nin tüm noktalarında 81 ili 922 ilçesinde vatandaşımızın yanında olalım. İstemiş olduğu 3 bin üzerindeki kurstan hangi eğitimi istemişse sunalım. Koymuş olduğumuz hedefi de çok hızlı bir şekilde aştık. 8 ay sonrasında 8.3 milyon vatandaşımıza ulaşmış bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu vatandaşlarımızın yüzde 70’i kadınlarımız. Aslında halk eğitim merkezleri kadınlarımızın iş gücü piyasasında çok daha dirayetli ve güçlü olmaları için ve vatandaşımızın hayat boyu öğrenenler olarak sürekli yanlarında olmak için katkı veriyorlar. İnşallah nüfusumuzun sadece eğitim çağı nüfusu değil sürekli eğitimle buluştuğu bir ara yüzeyi oluşturabilme imkanımız olacak" dedi.

"Kapalı kalan köy okullarımızı yeni bir konseptle köy yaşam merkezi olarak hizmete sunduk"

Emekli Matematik öğretmeni Dursun Ali Demircan’ın geçen hafta hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye ziyareti gerçekleştiren Bakan Özer, "Özellikle son 30-40 yıl içerisinde köylerden ilçelere, şehirlere, metropollere göç Covid-19 salgınından sonra tersine dönmeye başladı. Kritik bir sektör de ortaya çıktı. Artık gıda ve tarım, hayvancılık enerji kadar kritik bir sektör olmaya başladı. Gıda tedarik zincirlerinde yaşanan zorluklardan dolayı onun için istedik ki bu iki trendi birleştiren ve uzun yıllardan beri öğrenci olmadığı için kapalı kalan köy okullarımızı yeni bir konsepte köy yaşam merkezi olarak insanlarımızın hizmetine sunalım. Burada üç tane yaklaşım geliştirmeye çalıştık. Birincisi öğrenci sayısına bakmaksızın mevcut köy okullarının eğitim öğretime katılabilmesiyle ilgili yönetmelikle ilgili her türlü engeli kaldırdık. Artık öğrenci sayısına bakılmaksızın tüm köylerde ilkokul hizmeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak verebileceğiz. İkinci açılımımız köy anaokullarıyla ilgili oldu. Köydeki anaokullarının açılması için on öğrenci kriteri vardı. Onu beşe düşürdük Sadece bu değişiklik bile 1800 köyümüzde 20 bin yavrumuzun okul öncesi eğitime erişimini sağladı. Üçüncü bir hamle daha yapalım istedik. Sadece bu köy yaşam merkezleri, köy okulu ilkokulu veya anaokulu olarak hizmet etmesin. Aynı zamanda yetişkinler için de halk eğitim merkezi olarak hizmet versin istedik. tüm köylerde yaşayan yetişkin insanların annelerin, babaların, amcaların, kardeşlerin, ablaların istediği kursu aldığı ama özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili kurs alabilme imkanını sağlayan bir mekanizma kuralım istedik. Hedef olarak da Cumhurbaşkanımız da açıkladı 12 eylül itibariyle 1500 köy yaşam merkezini aktif hale geçirmekti hedefimiz. Bugün tüm Türkiye’de açılan köy okullarının 1600. açmış bulunuyoruz bugünkü törenimizle. Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefi 100 ilave köy okuluyla aşmış bulunuyoruz. Hedefimiz yılın sonuna kadar tüm köy okullarını hızlı bir şekilde elden geçirerek köylerdeki büyük şehirler, mahallelerdeki tüm okullarımızı aktif hale getirerek gençlerimizin, yavrularımızın ve özellikle yetişkinlerimizin hizmetine sunalım. Bu gerçekten o kadar orijinal proje ki ilk kez bir lokasyonda da bir bölgede yetişkinle kendi çocuğu, torunu aynı eğitim çatısı altında bir araya gelmiş olacak. Özellikle Hayat Boyu öğrenme kapsamında insanımızın niteliğini arttırmayla ilgili müthiş bir kapasiteye kavuşmuş olacağız. Yani bu Mekekler Köyü’ndeki vatandaşlarımız artık halk eğitim kurslarından yararlanmak için Devrek ilçesine gitmek zorunda kalmayacaklar. İstedikleri her kursu burada vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Böylece yılın sonuna kadar 12 milyon vatandaşımızla buluşabilme hedefini de ben inanıyorum ki 15-20 milyona çıkartmış olacağız. Bunun bir sonraki aşamasında Tarım ve Ormancılık Bakanlığımızla birlikte özellikle köylerdeki kadın kooperatiflerini halk eğitim merkezleriyle entegre etmeye çalışacağız. Kadınlarımızın üretim yaptığı süreçlerin hepsini köy yaşam merkezlerine dahil ederek ürettikleri ürünleri satıp gelir elde etmesinin önünü açmış olacağız. İnanıyorum ki sonrasında çok daha yeni açılımlara da köy yaşam merkezleri bulundukları havzalarda, bölgelerde sürekli yanan bir meşale olarak çevresini aydınlatmaya devam edecek" dedi.