Bakan Nebati’den Covid-19’a yakalanan Bakan Kurum’a geçmiş olsun mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Covid-19’a yakalanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Nureddin Nebati sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin” ifadelerini kullandı.