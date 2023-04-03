Bakan Nebati’den Akşener’e bir kez daha ‘Kayıp Balık Nemo’ cevabı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Kayıp Balık Nemo’ göndermesine bir kez daha cevap verdi. 56 gündür deprem bölgesinde görevli olduğunun altını çizen Bakan Nebati, “Vatandaşlarımızın rahatlatılması noktasında çalışmalarımızı sürdürürken maalesef bir yandan da köpek balıklarıyla uğraşıyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde STK’lar ile gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Kayıp Balık Nemo’ filmine göndermeyle "Kayıp Bakan Nemo’nun nerede olduğunu bilen var mı?" sözlerine bir kez daha cevap veren Bakan Nebati, “56 gündür deprem bölgesinde görevli bir bakan olarak çok şükür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayıp falan değiliz. Sahadayız. İnsanlarla beraberiz. Kardeşlerimizle birlikte enkazın başında olduk. Birlikte enkazı kaldırdık. Eğer ortalıkta gözükmüyorsak bilin ki ya bir depremzedenin yanında omzuna dokunarak gözyaşlarına ortak oluyoruz ya da bir zelzeleyle beraber birlikte eşyalarımızı çıkarmaya gayret ediyoruz. Asrın felaketinin finansmanını sağlamak için toplantı üzerine toplantı, çözüm üzerine çözüm üreterek vatandaşlarımızın rahatlatılması noktasında çalışıyoruz. Maalesef biz bu çalışmalarımızı yaparken de köpek balıklarıyla da uğraşıyoruz” dedi.

“Hükümet olarak asgari gayreti göstermeye ve çalışmaya devam edeceğiz”

Deprem bölgesinde istihdam edilecek kişi sayısını özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek 50 bin kişiye çıkardıklarını belirten Bakan Nebati, “Bir yandan depremin yaralarını, diğer yandan da milletimizin rahat nefes almasını sağlayacak tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Son olarak en düşük emekli maaşını 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselttik. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emeklilere ikramiye tutarını da 2 bin lira olarak belirledik. Bu düzenlemelere EYT’li kardeşlerimiz de dahildir. Asrın felaketinde tüm yaraları kapatana kadar hükümet olarak asgari gayreti göstermeye ve çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Tedbirleri de hızla hayata geçirdik”

“Vatandaşlarımız 0,79 vade farkı imkanıyla 1 milyon 250 bin liraya kadar kentsel dönüşüm kredisinden yaralanabilecektir” hatırlatmasını yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ev sahiplerinin yanı sıra en az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracıların da bu kredinden faydalanabilmesine imkan getiriyor. Binaların güçlendirilmesi amacıyla da kredi paketi sunuyoruz. Deprem felaketinin ardından bakanlık olarak vatandaşlarımızı ve reel sektörümüzü destekleyici diyerek tedbirleri de hızla hayata geçirdik. Bölgedeki esnafımızı desteklemek üzere KGF paketlerinin hacminde artışa gittik. Yeni KGF paketlerini uygulamaya koyduk. Bölgedeki esnaf ve sanatkarlarımızın kredilerini öteledik. Uygun faizli yeni kredi imkanlarını devreye aldık.”

“Hatay’a en modern şehir hastanesi kazandırmayı hedefliyoruz”

"Şu ana kadar toplam 12 bin 500 konteynerin kurulumunu tamamladık ve kalıcı konutların temellerini de atmaya başladık" diyen Bakan Nebati, “Bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini tamamlayarak toplamda 650 bin bin konut inşa edeceğiz. Ülkemiz genelinde yapım süreci başlayan konut, iş yeri, köy yeri ve hastane sayısı 56 bin 323’e ulaşmıştır. Hatay’da 3 bin 122 konutun yapımı için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Antakya, İskenderun ve Defne Devlet Hastanelerimizin inşaatına başladık. Bununla da yetinmiyor, Hatay’a yataklı ve en modern teknolojiyle donatılmış bir şehir hastanesi kazandırmayı hedefliyoruz. Öte yandan riskli alanlarda yer alan ya da riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin sağladığımız desteklerin limitlerini arttırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hazine olarak her türlü finansman imkanını da anında seferber ediyoruz”

Bugüne kadar toplam 89 bin 262 dosya için 908 milyar lira hasar ödemesi yaptıklarını belirten Bakan Nebati, “Hatay’da ödemesi yapılan hasar tutarı ise 4,8 milyar liraya ulaşmış durumda. Hatay’da depremden zarar gören, hasar gören ve yıkık, acil yıkılacak, ağır hasar ve orta hasarlı olarak tespit edilen bağımsız bölüm sayı 333 bin 825’tir. Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için Çevr, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Hazine olarak her türlü finansman imkanını da anında seferber ediyoruz. İlk etapta deprem bölgesindeki 11 ilimizde vatandaşlarımıza 100 binden fazla konteyner kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

“Taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz”

Bölgede yaklaşık 1.7 milyon depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptıklarını hatırlatan Bakan Nebati, "Hatay’da ise 352 bini aşkın hanemize toplam 3.5 milyar lira acil yardım destek ödemesinde bulunduk. Konteyner kentlerin dışında barınacak olan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz. 172 bin 262 afetzedemize ise hane başı 15 bin lira olmak üzere toplam 2.6 milyar lira afetzede taşınma destek ödemesi gerçekleştirdik” dedi.