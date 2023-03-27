Bakan Nebati Diyarbakır’da depremzedelerle iftar yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 Şubat’taki depremlerin etkilediği Diyarbakır’da depremzedelerle KYK yurdunda iftar yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal ile birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Halid Bin Velid Erkek Yurdu’nda kalan depremzedelerle bir araya geldi. Burada misafir edilen depremzedelerle sohbet eden Nebati, onların sorun ve taleplerini dinledi. Bakan Nebati, iftar saatinde yemek sırasına girdi. Ezanın okunmasıyla orucunu açan Nebati, okunan duanın ardından yurttan ayrıldı.