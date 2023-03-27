Bakan Nebati: “Deprem bölgesindeki esnafa kredi imkanı sağlıyoruz”

Deprem bölgesi Diyarbakır’da açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Deprem bölgemizdeki esnafa, 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli kredi imkanı sağlıyoruz. Bu kredide vade farkının yarısını Bakanlığımız karşılayacak olup, esnafımıza sadece yüzde 7,5 oranında bir fark yansıyacaktır” dedi.

Diyarbakır’daki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında (GAMER) gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Bakan Nebati, büyük afetlerin gerçekleştiği zorlu süreçte devletin tüm kurumları ve imkanlarını seferber ettiğini belirterek, milletin isimsiz kahramanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlik içinde insanüstü bir mücadele örneği ortaya koyduğunu söyledi. Depremden etkilenen vatandaşlara ve hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına nakdi yardımlarda bulunduklarını hatırlatan Bakan Nebati, bu çerçevede 1 milyondan fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptıklarını kaydetti.

“Toplam 405 bin konut ve 83 bin köy evi inşa ederek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz”

Konteyner kentlerin dışında vatandaşlara taşınma ve kira yardımı sağladıklarını ifade eden Bakan Nebati, “Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu çerçevede gereken her türlü finansmanı Hazine olarak sağlayacağız. Yıkılan tüm evleri Allah’ın izniyle 1 yıl gibi kısa bir sürede yeniden inşa edeceğiz. Bu sürede toplam 405 bin konut ve 83 bin köy evi inşa ederek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 23 bin 518 konutun inşasına daha şimdiden başladık. Şimdiye kadar 6 bin geçici ticarethaneyi esnafımızın hizmetine verdik. 3 bin konteynerden oluşan çarşıları da kuruyoruz” dedi.

Deprem bölgesinde zarar gören çiftçilerin Hazine faiz destekli kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz ertelediklerini açıklayan Bakan Nebati, şöyle konuştu:

“Depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamına aldık ve bölgedeki mükelleflerimizin vergi ile ilgili yükümlülüklerini erteledik. Bölge esnafımızı desteklemek üzere KGF paketlerinin hacminde artışa gittik ve yeni KGF paketleri uygulamaya koyduk. Esnaf ve sanatkarlarımıza Halk Bankası tarafından kullandırılan Hazine faiz destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle faizsiz olarak erteledik. Yine deprem bölgemizdeki esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli kredi imkanı sağlıyoruz. Bu kredide vade farkının yarısını Bakanlığımız karşılayacak olup, esnafımıza sadece yüzde 7,5 oranında bir fark yansıyacaktır.”

Vatandaşların talepleri halinde bankalara vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçların vadesinin 6 ay kadar ötelenmesine imkan sağladıklarını aktaran Bakan Nebati, “Toplum yararına çalışma programı ile deprem bölgesinde sağlanan istihdam edilecek kişi sayısını özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verilerek 50 bin kişiye çıkardık. Deprem kapsamındaki desteklerin haricinde mutat olarak verilen Hazine faiz destekli krediler kapsamında Diyarbakır’ımıza finansman sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Bin 215 esnaf ve sanatkâra 493 milyon TL’lik kredi kullandırılmış”

2022 yılı içinde Diyarbakır’da faaliyet gösteren 3 bin 983 esnaf ve sanatkâra Halk Bankasınca yaklaşık 1,1 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırıldığını belirten Bakan Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

“Böylelikle 2022 yılsonunda Halk Bankası’ndan Diyarbakır ilinde kredi kullanan esnaf ve sanatkâr sayısı 10 bin 969 kişiye, toplam kredi bakiyesi de 1,5 milyar liraya yükselmiştir. 2023 yılı Ocak ve Şubat aylarında ise toplam bin 215 esnaf ve sanatkâra 493 milyon TL’lik kredi kullandırılmıştır. 2022 yılı içinde Diyarbakır’da faaliyet gösteren 13 bin 469 tarımsal üreticimize de Ziraat Bankası tarafından yaklaşık 4,3 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırılmıştır. Böylelikle 2022 yılsonunda Ziraat Bankası’ndan Diyarbakır ilinde kredi kullanan üretici sayısı 15 bin 348 kişiye, toplam kredi bakiyesi de 4,8 milyar liraya yükselmiştir.”

2023 yılında ocak ve şubat aylarında ise toplam 3 bin 390 çiftçiye 1,1 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırıldığını açıklayan Nebati, “Diyarbakır’da evi yıkılan, ağır ve orta hasarlı olan vatandaşlarımız için toplamda yaklaşık 27 bin bağımsız konut, köy evi ve hayvanlar için ayrıca ahır ve diğer ihtiyaçları karşılayacak binalar da inşa edilecektir. Bunların tamamını, çok değil inşallah 1 yıl içerisinde depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sadece konutlar da değil, ticaret merkezleri, sağlık ve eğitim tesisleri, ibadethaneler, yeşil alanlar, parklar da beraberinde inşa edilecektir” dedi.

“Türkiye ekonomisi büyümeyi, güçlenmeyi başarmıştır”

“Türkiye, tüm bu zorluklarla mücadele edebilecek güce sahip bir ülkedir” diyen Bakan Nebati, “2021 sonunda devreye aldığımız Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde salgının, savaşın, iklim, gıda ve enerji krizlerinin adeta kol kola girdiği; her geçen gün jeopolitik gerilimlerin küresel resesyon risklerini beslemeye devam ettiği bir süreçte dahi Türkiye ekonomisi büyümeyi, güçlenmeyi başarmıştır. Türkiye, 2022 yılında kaydettiğimiz yüzde 5,6’lık büyüme ile G-20 ülkeleri arasında bugün en hızlı büyüyen ülkelerden biri konumundadır. Keza yatırımda, istihdamda, üretim ve ihracatta da her geçen gün yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.