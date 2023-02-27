Bakan Nebati: "Deprem bölgesinde 3,4 milyar TL’lik destek çiftçilerin hesabına yatırılmıştır"

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Doğal afet sigortaları kapsamında ödemelere başladık. 1 milyar liralık ödeme gerçekleştirilmiş olup ödemeler devam etmektedir. Deprem bölgesinde 3,4 milyar TL’lik destek çiftçilerin hesabına yatırılmıştır. Sermaye piyasalarındaki dalgalanmaların azalması için önemli katkı sağladık.. AFAD başta olmak üzere kamu ve kuruluşların acil nakitlerini karşılamak için 100 milyar lira kaynak ayırdık" dedi.