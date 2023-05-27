Bakan Nebati: "Bizim davamız, ülküsü millet olanların destanıdır"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bizim davamız, ülküsü millet olanların destanıdır. Bizim davamız, kızıl elma sevdasıdır. Bizim milletimiz, mazluma dost eli uzatan, hak, hukuk ve adaleti gözeten, insaf ve merhameti pusulası yapan ama düşmana dünyayı dar eden çok özel bir karaktere sahiptir" dedi.

Mersin’de Cumhur İttifakı üyeleri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ’Hasbihal Toplantısı’nda bir araya geldi. Binlerce kişinin katıldığı programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Yunus Emre Kültür Merkezi bahçesinde yapılan toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, ilçe başkanları, milletvekilleri, teşkilat yöneticileri, belediye meclis üyeleri, sandık görevlileri, mahalle ve okul sorumluları ile vatandaşlar katıldı.

"Bizim davamız, ülküsü millet olanların destanıdır"

Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bizim davamız, ülküsü millet olanların destanıdır. Bizim davamız, kızıl elma sevdasıdır. Bizim milletimiz, mazluma dost eli uzatan, hak, hukuk ve adaleti gözeten, insaf ve merhameti pusulası yapan ama düşmana dünyayı dar eden çok özel bir karaktere sahiptir. Bizlere düşen, gönülleri fethetmektir. Bu vatana aşkla hizmet etmektir. Bizim yüreğimiz, bu millete hizmet adına bu milletin adını tarihe nakşetmek adına ezelden ebede yangın yeridir. Yüreğimizin yangını daim olsun inşallah” diye konuştu.

"Yolumuza devam edeceğiz"

Mersin’de müjdelerle geçen bir kampanya süreci gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Nebati, “Bakın sadece Cumhurbaşkanımız değil, Mersin’de geldiğimiz günden beri yatırım üzerine yatırım, temel atma üzerine temel atma ve müjdelerle geçen bir kampanya. Bizim sosyal medyadaki sunumlarımızda ve mitinglerde yaptığımız konuşmalara bakın. Bunların mitinglerde ve sosyal medyadaki konuşmalarına bakın. Farkı görürsünüz” ifadelerini kullandı.

“Biz hizmet ehliyiz” diyen Bakan Nebati, Millet İttifakı’na seslenerek, “Biz yolumuza devam edeceğiz. Bizi hiç kimse durduramadı. Sen mi durduracaksın? Bu millete ve bu bayrağa hiç kimse yan gözle bakamaz ve baktırmayacağız. Hizmet ettik, etmeye devam edeceğiz. Ve yolumuz, 5 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Allah’ın izniyle hizmet kervanını daha da güçlendirerek devam edecek” şeklinde konuştu.

“28 Mayıs’ı akşamı hep beraber zaferi kutlayacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Cumhur İttifakı’na, Cumhur İttifakı’nın kazanımlarına ve yüksek hedeflerine inandıklarını kaydederek, tüm hemşehrilerine bu coşkuya ortak oldukları için teşekkür etti. Yılmaz, “Türkiye Yüzyılı’nın eşiğinde, bu tarihi günlerde bu görevi almaktan ve burada bulunmaktan gurur duyuyoruz hep beraber. Allah hepinizden razı olsun. Cumhur İttifakı’nın mimarları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi saygıyla selamlıyorum. İki hafta önce 14 Mayıs’ta burada bulunan herkes, kendine verilen görevi disiplin içerisinde, hakkıyla yerine getirdi. Bunun tekrarını yaşayacağız. Ama eminim ki daha güzelini yapacağız inşallah. 28 Mayıs akşamı hep beraber zaferi kutlayacağız. Zaferimiz, gazamız mübarek olsun. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah” dedi.