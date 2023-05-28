Bakan Nebati: "Biz zaferimizi barış içerisinde, ötekileştirmeden, bir ve beraber herkese hizmet etmek, millete hizmet etmek halka hizmet etmek için herkese hizmet edeceğiz."

Mersin’de seçim sonrası açıklamalarda bulunan Hazine Ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Biz zaferimizi barış içerisinde, ötekileştirmeden, bir ve beraber herkese hizmet etmek, millete hizmet etmek halka hizmet etmek için herkese hizmet edeceğiz." dedi.