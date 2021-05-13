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Bakan Muş, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Politika 13.05.2021, 14:35
Bakan Muş, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bizleri bir bayrama daha kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.
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