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Bakan Murat Kurum: “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a kast edenlere, onu tehdit edenlere diyoruz ki, milletin iradesine tehdit sökmez”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan, başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a kast edenlere, onu tehdit edenlere diyoruz ki, milletin iradesine tehdit sökmez. Bu millet, Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlık eden tüm hadsizlere, küheylanlık yapanlara, PKK sevicilerine, Avrupa ülkelerine ’harekete geçin’ diye yalvaranlara, devleti hedef gösterenlere, şehit cenazelerinde gülüşenlere, bu iflah olmaz güruha her fırsatta tokadı vurmuş, bundan sonra da vuracak ve yere serecektir. Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te yeniden başkan yapacağız” dedi.

Politika 26.04.2022, 21:32
Bakan Murat Kurum: “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a kast edenlere, onu tehdit edenlere diyoruz ki, milletin iradesine tehdit sökmez”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan, başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a kast edenlere, onu tehdit edenlere diyoruz ki, milletin iradesine tehdit sökmez. Bu millet, Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlık eden tüm hadsizlere, küheylanlık yapanlara, PKK sevicilerine, Avrupa ülkelerine ’harekete geçin’ diye yalvaranlara, devleti hedef gösterenlere, şehit cenazelerinde gülüşenlere, bu iflah olmaz güruha her fırsatta tokadı vurmuş, bundan sonra da vuracak ve yere serecektir. Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te yeniden başkan yapacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, programları çerçevesinde Elazığ’a geldi. Valilikte İl Değerlendirme toplantısına katılan Bakan Soylu ve Kurum ardından kentsel dönüşüm alanları olan Sürsürü, Mustafapaşa, Rüstempaşa ve Abdullahpaşa Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum daha sonra, Abdullahpaşa Mahallesi’nde iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. Deprem sonrası çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “Depremin ardından hiçbir kardeşimizi aç da, açık da bırakmadık. Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını, Elazığ ve Malatya’mızda başlattık. Gittik yerinde vatandaşlarımız görüşerek, onları dinleyerek mahallesine değer katacak konutlar olsun istedik. Yöresel mimariye uygun az katlı binalar yaptık. Olası depremlerde vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde bu binalarda yaşasın istedik. Yeşil alanlarıyla, spor salonlarıyla, parklarıyla, geniş otoparklarıyla, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, yeni yaşam alanlarıyla Yeni Elazığ’ı hep birlikte imar, inşa ve ihya ettik. Elazığ ve Malatya’da Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümü gerçekleştirdik. Toplamda 36 bin yeni yuva ve iş yerini inşaat çalışmaları başlattık. Şuanda son aşamaya geldik. Bugün bu yatırımın bedeli yaklaşık 40 milyar liradır. 40 milyar liralık işi devletimiz cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımız söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde teslim etmeye başladı. İlk etapta 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız 8 bin yuvamızı, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, depremzede kardeşlerimize, sizlere teslim ettik. Kalan konutlarımızı da etaplar halinde teslim ediyoruz. 24 bin konutumuz var, 18 bininin kurası çekildi teslimi yapıldı. Kalan konutlarımız, köylerimiz ilçelerimizde buna 2. depremi de katıyorum. En kısa sürede bu konutlarımızı da teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Tek bir afetzedeyi dahi evsiz bırakmadıklarını aktaran Bakan Kurum, “Şunun altını gururla çizmek istiyorum: Türkiye artık vatandaşlarını depremlere, sellere, yangınlara, afetlere teslim olan bir ülke değil. Artık enkaz altında kalan bir Türkiye yok. Gerek afet anında gerek sonrasında vatandaşının yaralarını hızla saran, ona yeni sıcak yuva, bereketli yeni iş imkanı sunabilen milletinin yanında güçlü bir Türkiye var. İşte sizlerin yanında olduğumuzun bir göstergesi olarak buradan bir müjdemi paylaşmak istiyorum. Kentsel dönüşümden hak sahibi olan depremzede kardeşlerimizin, bizden bir istekleri oldu. AFAD’dan hak sahibi olamayan kardeşlerimizin mağdur olmamaları adına kentsel dönüşümden hak sahibi yaptık. Tabi biz, kardeşlerimizin isteklerine kayıtsız kalamadık, kalamayız. Kentsel dönüşümden hak sahibi olan kardeşlerimiz de bundan böyle AFAD’dan hak sahibi olan kardeşlerimizle aynı ödeme imkanlarına kavuşuyor. Evlerinizin bedelleri, AFAD hak sahibi olan vatandaşlarımızla birbirine çok yakın olacak. Ödemeleri bu yıl eylül ayı itibari ile başlayacak 18 yıl vadeyle ve vade farksız olarak geri ödeyeceksiniz. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu. Kurum, “Bu ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan, başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a kast edenlere, onu tehdit edenlere diyoruz ki, milletin iradesine tehdit sökmez. Bu millet, Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlık eden tüm hadsizlere, küheylanlık yapanlara, PKK sevicilerine, Avrupa ülkelerine ’harekete geçin’ diye yalvaranlara, devleti hedef gösterenlere, şehit cenazelerinde gülüşenlere, bu iflah olmaz güruha her fırsatta tokadı vurmuş, bundan sonra da vuracak ve yere serecektir. Tarihin seyrini, her zaman olduğu gibi yine kendini bilmez üç beşi değil, çok çalışanlar, üretenler değiştirecek. Eyvallah çok çalışacağız. Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te yeniden başkan yapacağız” dedi.

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