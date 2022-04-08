Bakan Muharrem Kasapoğlu il değerlendirme toplantısına katıldı

Şanlıurfa’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesinde il değerlendirme toplantısına katıldı.

Kasapoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Birecik Başkan Vekili Reşat Uzun, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, milletvekilleri, AK Parti İl ve ilçe başkanları katıldı.

Toplantıda, kentte yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunuldu.