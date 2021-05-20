Bakan Kurum’dan Salda Gölü’ne dökülen atık suya sert tepki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’ne 3 farklı yerden dökülen atık su için arıtma tesisi yapılmadığı için CHP’li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’e tepki gösterdi. Başkan Şenel ise "Sayın Bakanım, ben gelirlerime göre davranıyorum." dedi. Bakan Kurum ise "Meclis kararını alıyorsunuz, buranın biran önce ihalesini yapın. Yüzde 50’sini SUKAP’tan hibe veriyoruz." diye konuştu.

“Buraya 3 ayrı noktadan atık su akıyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Salda için hep beraber bir koruma, kurtarma projesi yapıyoruz. Amacımız buranın bu doğal güzelliklerini korumak, gelecek nesillere aktarmak. Biz bunları yaparken, milyonlarca lira para harcarken bir taraftan da Salda’ya atık suları bırakmaya devam edersek, kendi içimizde çelişiriz. Buraya 3 tane şuan alanın atık suları akıyor biliyorsunuz. 2 köyümüzün bir de Yeşilova ilçemizin atık suları maalesef arıtılmadan böyle bırakılıyor. Şimdi biz 2 köyümüzünkini yaptık. Yeşilova’ya da hem hibe desteği hem de Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri’nden (SUKAP) yüzde 50’si hibe biliyorsunuz bu desteği verelim. Kalan kısmına da verebileceğimiz hibeyi sizinle konuştular. O desteği de verelim ve biran önce buranın atık su arıtma tesisini de yapıp hayata geçirelim. Bunu yapmak zorundayız. Onun dışında Yeşilova Belediyesinin başka sıkıntıları var, problemleri var, başka alanda destek verilmesi gerekir, onu ayrı konuşalım. Orada da destek olalım. Orada hiçbir problem yok ama bu arıtmayla alakalı neden meclisten karar çıkmıyor? Kim vermiyor kararı? Bizden dolayı mı çıkmıyor? Başkanım tartışılacak hiçbir kısmı yok. Bunu yapacağız. Biz Yeşilova Belediyemize, halkımıza vereceğimiz destek varsa zaten verdik, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

“Ben gelirlerime göre davranıyorum”

Bakan Kurum’un söylediklerine cevap veren CHP’li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, “Sayın Bakanım, ben gelirlerime göre davranıyorum. Benim söylediğim bu. Onun dışında ben bir şey söylemiyorum” dedi.

“Hiç beklemek yok, hemen başlatın”

Bakan Kurum ise sözlerine şöyle devam etti:

“Meclis kararını alıyorsunuz, buranın biran önce ihalesini yapın. Yüzde 50’sini SUKAP’tan hibe veriyoruz. Kalan kısmına ilişkin de verebileceğimiz hibeyi hakkaniyet çerçevesinde buraya da, Yeşilova’ya da hibe kısmını veriyorsunuz, kalanını kredilendiriyorsunuz ve süreci başlatıyorsunuz. Hiç beklemek yok, hemen başlatın. Herkes betonlaşacak diyordu, 5 yıldızlı otel olacak diyordu. Bizim yapmak istediğimiz bu. Çiçeğin, böceğin, ekolojik yaşamın sürdüğü bir yer haline getirmek istiyoruz. Hiçbir şekilde buradan bir gelir beklentimiz yok. Tek beklentimiz buranın doğal güzelliğini, yeşil alanını korumak. Bunu da birlikte yapacağız.”