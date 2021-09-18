Bakan Kurum’dan, Manavgat yangınından etkilenen mahallelerde inceleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, öncelikli olarak AFAD koordinasyon merkezinde yapılan toplantıya katıldı. Daha sonra ise mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Bakan Kurum, daha sonra ilçede 28 Temmuz’da başlayarak 11 gün etkili olan orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. İlk olarak Oymapınar Mahallesine giden Bakan Kurum, burada camii önünde toplanan mahalle halkı ile sohbet etti. Bakan Kurum, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, yangın sonrasında yapılanları ve yapılacak olanlar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra ise Güzelyalı Mahallesine geçti. Burada yangında evi etkilenerek yıkılıp yenisinin yapımına başlanan inşaatta incelemelerde bulundu. Daha sonra ise vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.