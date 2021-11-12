Bakan Kurum’dan HDP’li Gergerlioğlu’na sert tepki: “Önce iş tuttuğunuz ABD’deki FETÖ trollerine bakın”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bürokrat atamaları ile ilgili ‘FETÖ iddialarına’ sert tepki göstererek, “Sırtını vesayete, cuntaya, mafyaya, FETÖ’ye, PKK’ya dayayıp millete parmak sallama dönemi bitmiştir. Bu iddialarda bulunan önce kendine bakacak, iş tuttukları ABD’deki FETÖ trollerine bakacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyona Bakanlığın 2021 yılı faaliyetlerini ve 2022 yılı bütçe teklifini sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kapanış konuşmasında CHP’li ve HDP’li komisyon üyesi milletvekillerinin iddialarına yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un “İzmir’i mağdur ettiniz” suçlamasına yanıt veren Bakan Kurum, Gazi Mustafa Kemal’in “mağrur İzmir’ini” 25 yılda “mağdur İzmir” yapanın CHP olduğunu belirterek, “Bana İzmir’de 25 yıldır ne yaptınız söyler misiniz? Başlattığınız bir tane kentsel dönüşüm çalışması var mı, söyler misiniz?” diye sordu. Bakan Kurum, şunları söyledi:

“İzmir’de bir deprem oldu. Hepimiz İzmir’e koştuk. Güzel İzmir’imizde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletin tüm kurumlarıyla seferber olduk. Depremin merkezi Bayraklı’da gitmediğimiz sokak, ziyaret etmediğimiz ev kalmadı. Sadece İzmir’de değil, Elazığ’da, Malatya’da, Giresun’da, Rize’de, Antalya’da, Muğla’da, Kastamonu’da, ülkemizin neresinde bir afet olduysa orada olduk. Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber oldu. Gelseydiniz görürdünüz. Gerçi bazıları geldi, baktı ama göremedi. Duydu ama algılayamadı.”

“Orada çalışanlara, emek verenlere bakınca bir an için bile yüzünüz kızarmıyor mu?” diyen Bakan Kurum, “Haksızlık ediyorsunuz, iftira atıyorsunuz. İzmir’de ortada mağduriyet adına herhangi bir durum yoktur. İnşallah 26 Kasım’da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de İzmir’de ilk konutlarımızın teslimini yapacağız. Sizin 25 yılda yapamadığınızı yine biz yapacağız. İzmir’de vatandaşlarımız evlerini 2 yıl geri ödemesiz, 18 yıla yayılan taksitlerle sıfır faizle alıyorlar. Kira öder gibi taksitlerini ödeyerek alıyorlar. Bunu biliyorsunuz. Ama işinize gelmediği için söylemiyorsunuz” açıklamasında bulundu.

“İş tuttuğunuz ABD’deki FETÖ trollerine bakın”

Bakan Kurum, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bürokrat atamaları ile ilgili ‘FETÖ iddialarına’ da yanıt verdi. Sırtını vesayete, cuntaya, mafyaya, FETÖ’ye, PKK’ya dayayıp millete parmak sallama, millete efendilik yapma döneminin AK Parti tarafından bitirildiğini belirten Kurum, “Kimse, arkadaşlarımız hakkında mesnedi olmayan iddialarda bulunmasın. Bunu söyleyen önce kendine bakacak. Şu anda iş tuttuğu, kökü dışarda kendi içeride olan arkadaşlarına, birlikte yol yürüdüklerine, iş tuttukları ABD’deki FETÖ trollerine bakacak. Ondan sonra karşımıza geçecek konuşacak. Bizim için Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun söylediklerinin, iddialarının hiçbir kıymeti yoktur” şeklinde konuştu.

“Kanal İstanbul’u milletimize sorduk”

“Kanal İstanbul’u kime sordunuz?” diyen CHP’li komisyon üyelerine “Milletimize sorduk” cevabını veren Bakan Kurum, Kanal İstanbul’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletin onayına sunulduğunu ve millet tarafından onay verilen yüzyılın en büyük projesi olduğunu ifade etti. Kanal İstanbul’un boğazın özgürlük projesi olduğunu belirten Bakan Kurum, “Yüzde 52’si yeşil alanlardan oluşan, Türkiye’nin en çevreci şehircilik projesidir. Yapacağımız rezerv konutlarla İstanbul’u depreme hazırlayan büyük bir dönüşüm projesidir” dedi.

Kanal İstanbul’da 200 bilim adamının çalışmalarıyla Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı, en şeffaf ÇED sürecinin yürütüldüğünü söyleyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ÇED Raporu’nu 200 bilim insanımızın katkılarıyla hazırladık. Deniz araştırmaları yaptık. Dalga, taşkın, su kalitesi, yeraltı suyu, deprem ve tsunami modelleme çalışmalarını titizlikle yürüttük. ‘Kanal İstanbul çevresine 1,5 milyon nüfus gelecek’ yalanlarına hala devam ediyorsunuz. Dışarıdan nüfus gelmesi söz konusu değildir. Ne yazık ki Kanal İstanbul ile gündeme gelmeye çalışanların tehdit dili kullandığına şahit oluyoruz. Müteahhitler, devlet kurumları, kurumların başındaki yöneticiler ve vatandaşlarımız tehdit ediliyor. Bu millet tehditlere kulak asmaz, tehdit edenleri görür ve gereken cevabı verir. Yakmakla, yıkmakla, küfretmekle, tehdit etmekle muhalefet edilmez. Siz ‘yıkmak’ dersiniz, biz ‘yapmak’ deriz. Siz yıkarsınız, biz yaparız. Yakıp yıkanlar yapmanın mutluluğunu, eserler kazandırmanın gururunu, milleti memnun etmenin ne demek olduğunu bilmezler.”

Bakan Kurum, ayrıca Ankara’ya yapılan AKM Millet Bahçesi’ni 15 günde 1 milyonun üzerinde vatandaşın ziyaret ettiği bilgisini verdi.

“Dünyadan haberiniz yok, memleketiniz Kastamonu’dan hiç haberiniz yok”

CHP Milletvekili Hasan Baltacı’nın kendi seçim bölgesi olan Kastamonu ile ilgili “Abana ve Bozkurt ilçelerinde sanayi siteleri ile ilgili hiçbir işlem yapılmadı, bütün esnaf mağdur” iddiasına “Dünyadan haberiniz yok. Memleketiniz Kastamonu’dan hiç haberiniz yok. Öyle zannediyorum ki Kastamonu’ya da uzun süredir gitmiyorsunuz” karşılığını veren Murat Kurum, “Kastamonu’da sanayi sitelerimizin sözleşmelerini yaptık. İnşaatlarını başlattık. Yüzde 25’ini tamamladık. 4 ay sonra teslim edeceğiz” bilgisini verdi. Bakan Kurum, Baltacı’yı da sitenin açılışına davet etti.

“Salda’yı biz tertemiz yaptık, peki siz Salda bu hâldeyken neredeydiniz”

HDP’li komisyon üyelerinin Salda Gölü’nün korunmadığı iddialarına tepki gösteren Bakan Kurum, sunum öncesi tüm komisyon üyelerine dağıtılan kitapçıklardaki Salda Gölü’nün eski ve yeni fotoğraflarına bakıldığında korunup korunmadığının görüleceğini belirterek, “Salda’yı biz tertemiz yaptık. Peki siz Salda bu hâldeyken neredeydiniz? Kumsal alana araç girişini tamamen durdurduk. Siz o araçlar kıyıya kadar inerken neredeydiniz? Biz kıyıdaki ve çevredeki çöp tepelerini temizledik, bir sıfır atık göl uygulamasını hayata geçirdik. O çöp dağları varken neredeydiniz?” diye sordu.

Bakan Kurum, HDP’nin çevreci adım atmadığının altını çizerek, “Diyarbakır’a döktükleri betonu gördük, belediye kasasında olması gerekirken, milletin cebinde olması gerekirken, belediye kaynaklarının terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini gördük. Milletimize de açıkladık. Siz de o süreci çok iyi bilirsiniz. O rantçı ifadelerini de aynen iade ediyorum. Kimin rantçı, kimin yağmacı, kimin talancı, kimin tahribatçı olduğunu milletimiz çok iyi biliyor” diye konuştu.

“Marmara Denizi’ni korumak için gençlerimize söz verdik”

Marmara Denizi Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin Marmara Denizi’nin ekolojisini, biyolojik çeşitliliğini korumak ve daha uzun soluklu bir strateji yürütmek için ortaya konulan bir çalışma olduğunun altını çizen Bakan Murat Kurum, projenin bilim insanlarının hazırladığı raporlar neticesinde yapılan çok kapsamlı bir düzenleme olduğunu belirterek, “Bu çalışmamız, Marmara Denizi’nde ve İstanbul Boğazı’nda ve hatta dolaylı olarak Ege ve Karadeniz’de çevre kirliliğini engellemek için, bölgenin doğal yapısını korumak içindir” dedi.

Adalar ilçesinde halihazırda doğal koruma alanlarının bulunduğunu, bu alanlarda planlama ve onay yetkisinin de geçmişten bu tarafa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait olduğunu hatırlatan Kurum, Boğaziçi Kanunu kapsamındaki sahil şeridi ve öngörünüm alanlarında sekretarya görevinin de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında olduğunu, plan onayının ise Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunda bulunduğunu anımsattı. Bakan Kurum sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Biz İstanbul’umuza, ülkemize, ülkemizin geleceği gençlerimize bir söz verdik. Şu an bu sözümüzü tutuyoruz. İnşallah, Marmara Denizi Strateji Planımızla yaptığımız çalışmaların, aldığımız kararların ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz. Siz teşekkür eder misiniz bilmiyorum ama milletimizin mutlu olacağından eminiz. Bu da bize yeter.”