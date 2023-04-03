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Bakan Kurum’dan esnaf ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir´de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Politika 03.04.2023, 18:09
Bakan Kurum’dan esnaf ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir´de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler ve toplu açılış töreni için geldiği Balıkesir’de esnafı ziyaret etti. AK Parti İl Teşkilatı ziyareti öncesi esnafı dolaşan Bakan Kurum vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bakan Kurum, ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

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