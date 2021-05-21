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Bakan Kurum’dan Çerkes Sürgünü mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çerkes Sürgünü’nün 157’nci yıl dönümünü andı.

Politika 21.05.2021, 17:35
Bakan Kurum’dan Çerkes Sürgünü mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çerkes Sürgünü’nün 157’nci yıl dönümünü andı.

Çerkes Sürgünü’nün 157’nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Tarihin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığı Çerkes Sürgünü’nün 157. yıl dönümünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 500 binden fazla canımızı kaybettiğimiz bu acı günü unutmayacağız".
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