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Bakan Kurum’dan Çerkes Sürgünü mesajı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çerkes Sürgünü’nün 157’nci yıl dönümünü andı.
Politika 21.05.2021, 17:35
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çerkes Sürgünü’nün 157’nci yıl dönümünü andı.
Çerkes Sürgünü’nün 157’nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum şunları kaydetti:"Tarihin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığı Çerkes Sürgünü’nün 157. yıl dönümünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 500 binden fazla canımızı kaybettiğimiz bu acı günü unutmayacağız".