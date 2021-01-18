Bakan Kurum’dan "Can dostlarımız için" paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımız için; kapınızdan bir kap su ve mamayı eksik etmeyin" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımız için; kapınızdan bir kap su ve mamayı eksik etmeyin. İmkanınız varsa onlar için bir barınak yapın ya da onları sahiplenin. Dünya ortak evimiz, can dostlarımız emanetimiz" ifadelerini kullandı.